El tenis de luto: murió el reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino

El reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino falleció este sábado en la Trinidad de San Isidr o, donde había sido internado días atrás para someterse a una intervención quirúrgica.

La noticia fue confirmada al diario La Nación por fuentes cercanas a Salatino, que desarrolló buena parte de su carrera profesional, centrada en la cobertura del tenis argentino e internacional , en ese medio.

Lo que se conoció es que sufrió un paro cardíaco , mientras se preparaba para una operación de cadera a la que iba a someterse la próxima semana.

Salatino había cumplido 80 años el 21 de septiembre. Seguía brindando toda la información por radio La Red día a día sobre los argentinos en el circuito y lo mejor de cada torneo.

Con más de 40 años de trayectoria, “Salata” -como se lo conocía- se había retirado de la cobertura en vivo de los torneos en Wimbledon 2022. Sin embargo, pese a su anuncio, retornó para las finales de la Copa Davis en noviembre pasado, en Bologna. Casi una despedida. Esa fue su última gran cobertura.

Asimismo, se desempeñó durante años como columnista de tenis en Competencia, el programa deportivo líder de audiencia que conducía Víctor Hugo Morales en Radio Continental.

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, describió Salatino en una entrevista el año pasado.

Meses después, sin embargo, se lo vería en la última Copa Davis disputada.

Una vida ligada al tenis

Su pasión por el tenis no fue casual. Salatino se crio desde la cuna en aquel mundo de canchas de polvo de ladrillo. “Mi mamá me llevaba en el moisés cuando iba a verlo jugar a mi padre ”, recordaba el periodista. Su padre Carlos Vicente, era un aficionado que jugaba hacia fines de 1945, en Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque.

Su muerte generó gran conmoción en el ámbito del periodismo deportivo, sobre todo el relacionado con el circuito del tenis, incluyendo colegas. De hecho, desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundieron un comunicado lamentando la noticia y enviaron sus condolencias a familiares y allegados.

“Es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo”, manifestaron desde la Asociación.

“Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, el año pasado estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, expresaron.

Fuente: Agencia DIB.