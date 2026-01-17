sábado 17 de enero de 2026
Adiós a la multifacética Marikena Monti, que partió a sus 82 años

La reconocida actriz y cantante había nacido en Casilda, en 1943. Brilló en cine, teatro y TV. Y fue una de las voces de la escena de cafe concert porteño de los 60 y 70.

La reconocida cantante y actriz Marikena Monti falleció en la mañana de este 17 enero, a los 82 años, según comunicó la Secretaría de Cultura de la Nación, por lo que el panorama artístico se encuentra de luto tras la pérdida de una de las voces emblemáticas del café concert porteño.

La multifacética artista falleció en horas de la mañana y el secretario de cultura, Leonardo Cifelli, confirmó la lamentable noticia: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte”.

El funcionario destacó una trayectoria plasmada en valentía y compromiso: “Honró la cultura nacional con cada interpretación, con cada escenario y con cada gesto, y se convirtió en un referente indiscutido para generaciones de artistas y públicos. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre".

Una vida para el arte

Monti nació el 22 de mayo de 1943, en la localidad santafesina de Casilda, pero con más de cincuenta años de trayectoria se ganó el respeto del público federal y se convirtió en una referente de la música, el cine, el teatro y la televisión.

Marikena fue reconocida como una de las voces en la escena del café concert porteño de los años 60 y 70, especialmente del Instituto Di Tella y La Botica del Ángel, con la canción francesa como marca registrada gracias a la interpretación de autores como Jacques Brel con una intensidad dramática poco habitual para la época.

En 1972, la artista integró el espectáculo “Tres mujeres para el show ”, junto a Susana Rinaldi y Amelita Baltar. El espectáculo les otorgó gran visibilidad por reunir a las tres voces femeninas más fuertes de la época, lo que se convirtió en una experiencia artística en sí misma.

