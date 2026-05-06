miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 19:57

Alerta naranja: lluvias y vientos complicaron a distritos bonaerenses

La ciudad de Tres Arroyos sufrió las consecuencias del fenómeno climático. Lluvia torrencial y ráfagas intensas provocaron varios inconvenientes en Necochea.

Tres Arroyos complicado por la abundante caída de agua.

Tres Arroyos complicado por la abundante caída de agua.

La Voz del Pueblo

Las fuertes tormentas que se anunciaban para la provincia de Buenos Aires, con alerta naranja para gran parte del territorio, castigaron al distrito de Tres Arroyos, con zonas anegadas y hasta la caída del paredón de un club.

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Las lluvias generaron numerosas complicaciones. Por caso, una pared exterior del Lawn Tenis se cayó debido a la tormenta y también se produjeron daños en el alambrado. De acuerdo con La Voz del Pueblo, no hubo personas lesionadas, solo daños de carácter material.

Por otro lado, la abundante acumulación de agua en la vía pública generó serios trastornos para el tránsito. Por ejemplo, dos vehículos de distinto porte quedaron inmovilizados sobre la calle Liniers, a metros de avenida Ameghino, y en la esquina de Liniers y Charcas. Según vecinos, ambos vehículos cayeron dentro de un pozo que se habría formado donde estuvieron realizando trabajos en una obra de desagüe.

Necochea Agua
La cantidad de agua ca&iacute;da sorprendi&oacute; a Necochea.

La cantidad de agua caída sorprendió a Necochea.

Pero no solo Tres Arroyos sufrió la abundante caída de agua. Un fuerte temporal, que incluyó una lluvia torrencial y algunas ráfagas intensas de viento, provocaron varios inconvenientes en Necochea, que afectaron la actividad de la población. Si bien regía una alerta naranja que, seguía vigente, sorprendieron las abundantes precipitaciones con un registro que ya superaban los 90 milímetros en pocas horas y que generó calles inundadas y otras tantas intransitables, según Ecos Diario de Necochea. Además, se cortó la luz en varios sectores por varias horas.

Con este panorama, las Jefaturas de Educación de Gestión Estatal y Privada decidieron la suspensión de clases en el turno vespertino y mañana en el turno mañana. En tanto que monitorean la situación el viernes, teniendo en cuenta que la alerta naranja sigue vigente.

Dice Ecos Diarios, la lluvia comenzó a registrarse pasado el mediodía y, alrededor de las 13, se intensificó con fuerza y no se detuvo durante buena parte de la tarde.

Por otro lado, para gran parte de la provincia se aguardan fuertes vientos.

Fuente: Agencia DIB

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