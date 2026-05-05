martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 19:22

Necochea: comenzó la demolición de la estructura del viejo balneario del Automóvil Club Argentino

Los trabajos están a cargo de la firma que ganó la licitación para construir un complejo moderno y sustentable que prestará distintos servicios durante todo el año, además de los típicos de playa.

Por Agencia DIB
Los trabajos en el viejo balneario del Automóvil Club Argentino.

Los trabajos en el viejo balneario del Automóvil Club Argentino.

Ecos Diarios

Comenzó en Necochea la demolición de la estructura donde históricamente funcionó el balneario del Automóvil Club Argentino (ACA), en la avenida 2, frente al Casino. Los trabajos están a cargo de la firma “A Toda Vela”, que ganó la licitación para construir un complejo moderno y sustentable que prestará distintos servicios durante todo el año, además de los típicos de playa.

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De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, hace pocas semanas la empresa tomó la posesión del lugar y ahora inició los trabajos de demolición con el objetivo de comenzar a construir la nueva estructura próximamente, a fin de poder habilitar los primeros servicios durante la próxima temporada.

En una primera fase se priorizarán las condiciones básicas de funcionamiento, con accesos, sanitarios, mantenimiento y ordenamiento general del predio. Luego, el desarrollo avanzará hacia la consolidación del complejo completo, incorporando infraestructura gastronómica, espacios culturales y áreas recreativas. Desde las primeras temporadas, el pliego exige servicios mínimos como limpieza, seguridad y mantenimiento.

El proyecto contempla una intervención de más de 1.500 metros cuadrados cubiertos, además de superficies semicubiertas, decks y espacios abiertos. Allí funcionarán un edificio de administración, locales comerciales, depósitos, sanitarios completos -incluidos sectores accesibles-, vestuarios y áreas de servicios.

En la zona de arena se dispondrán unidades de sombra con equipamiento completo -sombrillas, carpas, reposeras-, mientras que el predio contará además con estacionamiento, caminos internos de circulación libre y accesos públicos garantizados, tanto desde la avenida como desde la playa.

Fuente: Agencia DIB

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