Necochea: Actitud Solidaria 2026 recaudó $35 millones para los hospitales de la ciudad

En Necochea se vivió una tarde solidaria. Ecos Diarios. Verina Vezzi ganó en los 10K. Ecos Diarios Tiago Rojas fue el primero entre los hombres. Ecos Diarios

El Parque Miguel Lillo fue el escenario de la séptima edición de Actitud Solidaria, una iniciativa de Necochea en la que siempre tiene como ganadores a los deportistas que se sumaron, el compromiso comunitario y los hospitales públicos de la ciudad.

La competencia contó con más de 800 participantes y una recaudación que superó los 35 millones de pesos que será destinada a las cooperadoras de los hospitales Emilio Ferreyra y José Irurzun, informó Ecos Diarios.

felicidad_de_verina_vezzi_la_gran_ganadora_de_los_10k_de_actitud_solidaria Verina Vezzi ganó en los 10K. Ecos Diarios Ganadores de Actitud Solidaria 2026 En los 5 kilómetros, Pilar Giménez venció en las damas (19:46 su tiempo) y Tomás Benítez, con 17:20, fue el ganador entre los hombres.

Mientras que en los 10 kilómetros, Verina Vezzi venció entre la mujeres con un tiempo de 40:18, y Tiago Rojas, con 34:14, fue el primero en varones.

ganador_de_actitud_solidaria_tiago_rojas_se_impuso_en_los_10k Tiago Rojas fue el primero entre los hombres. Ecos Diarios Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







