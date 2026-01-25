domingo 25 de enero de 2026
25 de enero de 2026 - 09:36

Necochea: Actitud Solidaria 2026 recaudó $35 millones para los hospitales de la ciudad

La séptima edición contó con más de 800 participantes. Los grandes ganadores fueron los hospitales Emilio Ferreyra y José Irurzun de Necochea.

Por Agencia DIB
En Necochea se vivió una tarde solidaria.

En Necochea se vivió una tarde solidaria.

Ecos Diarios.
Verina Vezzi ganó en los 10K.

Verina Vezzi ganó en los 10K.

Ecos Diarios
Tiago Rojas fue el primero entre los hombres.

Tiago Rojas fue el primero entre los hombres.

Ecos Diarios

El Parque Miguel Lillo fue el escenario de la séptima edición de Actitud Solidaria, una iniciativa de Necochea en la que siempre tiene como ganadores a los deportistas que se sumaron, el compromiso comunitario y los hospitales públicos de la ciudad.

Más noticias
Pérez Esquivel junto al intendente Arturo Rojas y dirigentes scouts.

Pérez Esquivel: "Vengo a plantear la rebeldía, no sean hombres y mujeres dominados por el sistema"
El plan de la Mariposa encabeza la grilla y la organización del séptimo Festival Isoca. 

El Plan de la Mariposa se prepara para la nueva edición del Festival Isoca en San Cayetano

La competencia contó con más de 800 participantes y una recaudación que superó los 35 millones de pesos que será destinada a las cooperadoras de los hospitales Emilio Ferreyra y José Irurzun, informó Ecos Diarios.

felicidad_de_verina_vezzi_la_gran_ganadora_de_los_10k_de_actitud_solidaria
Verina Vezzi ganó en los 10K.

Verina Vezzi ganó en los 10K.

Ganadores de Actitud Solidaria 2026

En los 5 kilómetros, Pilar Giménez venció en las damas (19:46 su tiempo) y Tomás Benítez, con 17:20, fue el ganador entre los hombres.

Mientras que en los 10 kilómetros, Verina Vezzi venció entre la mujeres con un tiempo de 40:18, y Tiago Rojas, con 34:14, fue el primero en varones.

ganador_de_actitud_solidaria_tiago_rojas_se_impuso_en_los_10k
Tiago Rojas fue el primero entre los hombres.

Tiago Rojas fue el primero entre los hombres.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Pérez Esquivel: "Vengo a plantear la rebeldía, no sean hombres y mujeres dominados por el sistema"

El Plan de la Mariposa se prepara para la nueva edición del Festival Isoca en San Cayetano

Necochea: más de 1.500 jóvenes en el campamento nacional scout

Un incendio arrasó una fábrica y obligó a evacuar vecinos en Luis Guillón

Buenos Aires-Río Negro: durante tres semanas un solo puente une ambas provincias

Impulsada por el calor, la temporada repunta en Mar del Plata

Vicente López: cierra una línea de colectivos con choferes mujeres creada hace 15 años

Bastian fue operado por sexta vez y le practicaron una traqueotomía

Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino y ya suman seis los casos similares

Mar del Plata: quiso escapar de un control policial, chocó y murió tras pasar 20 días internado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El puente Ferrocarretero en 1931 cumplirá un siglo.

Buenos Aires-Río Negro: durante tres semanas un solo puente une ambas provincias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Leave Blancanieves, la vaca campeona de Trenque Lauquen.

¡Muchachos! Una vaca de Trenque Lauquen es la Mejor Shorthorn del Mundo