jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 20:48

Nació en el país el primer cerdo de América Latina modificado genéticamente para trasplantes en humanos

Se trata del primer cerdo clonado de Latinoamérica y tercero del mundo con "triple knockout" genético.

Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes.&nbsp;

Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes. 

Foto: www.uba.ar
Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes.&nbsp;

Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes. 

Foto: www.uba.ar
La investigación que llevan adelantes la UBA y la UNSAM sobre xenotrasplantes y modificación genética porcina espera el nacimiento de cinco cerdos más.&nbsp;

La investigación que llevan adelantes la UBA y la UNSAM sobre xenotrasplantes y modificación genética porcina espera el nacimiento de cinco cerdos más. 

Foto: www.uba.ar

Científicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) alcanzaron un hito histórico: lograron gestar un cerdo clonado con tres genes desactivados para burlar las defensas humanas, trabajo enfocado en alternativas para el trasplante de órganos. Se trata del primer cerdo clonado de Latinoamérica y tercero del mundo con "triple knockout" genético.

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Este logro de la ciencia argentina es fruto de un consorcio científico estratégico de la UBA, junto al Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM y la startup CrofaBiotech.

Xenotrasplantes

Los trasplantes de animales a humanos se denominan xenotrasplantes. El cerdo es el animal más noble para recibir estas modificaciones genéticas, debido a que tiene una anatomía y procesos fisiológicos similares a los de las personas.

El gran desafío de esta alternativa está en que el cuerpo humano acepte el órgano de otro animal y no lo rechace por considerarlo un cuerpo extraño. Esto se logra con técnicas como las puestas en práctica por el equipo de la UNSAM, liderado por el doctor Adrián Mutto, que logró un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron tres genes, algo que en la jerga científica se conoce como “triple knockout”.

Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes.

Una investigación de científicos de la UBA y la UNSAM logró el nacimiento del primer cerdo modificado genéticamente para xenotrasplantes.

El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó del proceso de inseminación, gestación y nacimiento del porcino clonado. Este es el primer caso documentado fuera de Estados Unidos y China y, además, hay más cerdas preñadas que pronto darán a luz nuevos ejemplares modificados genéticamente.

La investigación que llevan adelantes la UBA y la UNSAM sobre xenotrasplantes y modificación genética porcina espera el nacimiento de cinco cerdos más.

La investigación que llevan adelantes la UBA y la UNSAM sobre xenotrasplantes y modificación genética porcina espera el nacimiento de cinco cerdos más.

Más genes modificados

El paso siguiente del proyecto será ir agregando más genes modificados, lo que se conoce como “knock-in”. El grupo de la UNSAM planea lograr intervenir en la modificación de siete genes más para hacer que los órganos del cerdo sean aún más compatibles con el organismo humano receptor, como ya se ha logrado en casos de Estados Unidos.

Fuente: Agencia DIB

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