Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

El paracaídas no habría estado en condiciones.

Un instructor de paracaidismo fue imputado por el delito de homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de Rosana Back, la paracaidista que se arrojó desde una avioneta en la ciudad de Miramar el pasado 27 de septiembre.

El juez de Garantías Juan Tapia avaló los cargos formulados por la Fiscalía N°11 durante la mañana de este martes contra el hombre de 56 años, cuyo nombre no trascendió, de acuerdo a información del diario La Capital y NA.

Efectivos de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar allanaron el domicilio del implicado ubicado en la calle Dellepiane de Mar del Plata, al tiempo que se llevó a cabo otro procedimiento en un Citroën C4 que sería de su propiedad.

Las autoridades incautaron cámaras de video, 11 paracaídas , una computadora, memorias externas y sellos con la identidad del trabajador “Delegado deportivo zonal” e “Instructor de paracaidismo”.

La víctima habría modificada su kit de paracaídas antes de saltar de la aeronave, señalaron algunos testigos, y el fiscal solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para aclarar las circunstancias del hecho.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77 luego de un rastrillaje realizado en el predio del aeroclub. La víctima, Rosana Mabel Back, licenciada en Acompañamiento Terapéutico, era oriunda de San Ignacio, Misiones y formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.