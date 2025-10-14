martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 16:25

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Rosana Back, la paracaidista de 52 años, había fallecido el pasado 27 de septiembre tras saltar de una avioneta en Miramar.

Por Agencia DIB
Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

El paracaídas no habría estado en condiciones.

El paracaídas no habría estado en condiciones.

Un instructor de paracaidismo fue imputado por el delito de homicidio culposo en la causa que investiga la muerte de Rosana Back, la paracaidista que se arrojó desde una avioneta en la ciudad de Miramar el pasado 27 de septiembre.

Más noticias
Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta
La resistencia de las bacterias comunes a los antibióticos más comunes es una situación de gravedad y preocupación mundial. 

Informe de la OMS: la resistencia de las bacterias a los antibióticos esenciales creció más del 40%

El juez de Garantías Juan Tapia avaló los cargos formulados por la Fiscalía N°11 durante la mañana de este martes contra el hombre de 56 años, cuyo nombre no trascendió, de acuerdo a información del diario La Capital y NA.

Allanamientos en Mar del Plata

Efectivos de la DDI Mar del Plata y de la Sub DDI Miramar allanaron el domicilio del implicado ubicado en la calle Dellepiane de Mar del Plata, al tiempo que se llevó a cabo otro procedimiento en un Citroën C4 que sería de su propiedad.

Las autoridades incautaron cámaras de video, 11 paracaídas, una computadora, memorias externas y sellos con la identidad del trabajador “Delegado deportivo zonal” e “Instructor de paracaidismo”.

La víctima habría modificada su kit de paracaídas antes de saltar de la aeronave, señalaron algunos testigos, y el fiscal solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para aclarar las circunstancias del hecho.

Paracaidista Miramar
El paracaídas no habría estado en condiciones.

El paracaídas no habría estado en condiciones.

El cuerpo fue encontrado a la altura del kilómetro 5,5 de la ruta 77 luego de un rastrillaje realizado en el predio del aeroclub. La víctima, Rosana Mabel Back, licenciada en Acompañamiento Terapéutico, era oriunda de San Ignacio, Misiones y formaba parte de la Asociación Civil de Paracaidismo de Mar del Plata.

Temas
Ver más

Miramar: una mujer murió luego de que su paracaídas no se abriera al saltar de una avioneta

Informe de la OMS: la resistencia de las bacterias a los antibióticos esenciales creció más del 40%

Advierten que en lo que va de octubre ya hubo 11 femicidios en la Argentina

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025

Conadu se suma al paro docente convocado por Ctera y no habrá clases en universidades nacionales

La Toretto lloró en la audiencia previa al juicio oral por la muerte de un motociclista

Violento ataque a una joven a la salida de un boliche en La Plata

Por un paro docente, este martes no habrá clases en escuelas y universidades del país

Mientras el Gobierno Nacional celebra el "Día de la raza", en Provincia es el "Día de la diversidad"

Aniversario: Necochea celebra 144 años de su constitución como ciudad

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
A 10 años de la primera marcha #NiUnaMenos.

Advierten que en lo que va de octubre ya hubo 11 femicidios en la Argentina

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Datos de pobreza e indigencia, según el Indec.

Indec: una familia tipo necesitó ingresos por $ 1.176.852 para no caer en la pobreza