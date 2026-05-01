Medicamentos bonaerenses: detalles de los 45 fármacos que llegarán a los municipios

Novedades sobre el programa Medicamentos Bonaerenses.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enviará en dos semanas las primeras partidas de los 45 fármacos que buscan paliar, en parte, el desfinanciamiento del Plan Remediar a cargo de la administración nacional. Se trata del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el depósito del programa Medicamentos Bonaerenses en La Plata, desde donde se lleva adelante la distribución de fármacos a los 135 municipios. Y aprovechó allí para cargar contra el presidente Javier Milei al calificar de “criminal” que de por finalizado el actual Remediar.

De acuerdo a lo que informó la Provincia, por el proceso de desfinanciamiento impulsado Nación el vademécum de Remediar se redujo de más de 100 medicamentos a un esquema con proyección de apenas tres insumos, en tanto que las unidades distribuidas cayeron un 55% respecto de 2023.

Frente a ello, el Gobierno de Kicillof cubre 45 de los 74 fármacos que componen el programa Medicamentos Bonaerenses -dirigido a personas con cobertura pública exclusiva- para sostener en los 135 distritos la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, autoinmunes, anemia, osteoporosis, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras. Al acceso a estos 74 fármacos se suman otros 91 ya entregados por diferentes programas bonaerenses, implicando una inversión total de $24.500 millones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nkreplak/status/2049905456697516036&partner=&hide_thread=false Sin medicamentos, no hay derecho a la salud.



Ante el cierre del programa Remediar por parte del Gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires redoblamos esfuerzos para garantizar el acceso a medicamentos. Vamos a hacer todo lo posible para no dejar a ningún bonaerense solo.… pic.twitter.com/2DHEoat18Z — Nicolás Kreplak (@nkreplak) April 30, 2026 Los 45 medicamentos que serán enviados por la Provincia ACENOCUMAROL 4 MG - COMPRIMIDOS

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG - COMPRIMIDOS

ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG - COMPRIMIDOS

AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDOS

AMLODIPINA BESILATO 5 MG - COMPRIMIDOS

AMOXICILINA 500 MG - COMPRIMIDOS

AMOXICILINA SUSPENSION 500 MG/5ML X 90 ML

AMOXICILINA/CLAVULANICO 875/125 MG - COMPRIMIDOS

AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSPENSIÓN 250/62,5 MG X 90 ML

ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDOS

ATORVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOS

BETA METIL PREDNISONA GOTAS 4 MG/ML FRASCO X 15 ML

BETA METIL PREDNISONA 40 MG - COMPRIMIDOS

BISOPROLOL 5 MG - COMPRIMIDOS

CALCIO CARBONATO 1250 MG - COMPRIMIDOS

CARVEDILOL 12,5 MG - COMPRIMIDOS

CARVEDILOL 25 MG - COMPRIMIDOS

CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS

CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDOS

CEFALEXINA SUSPENSION 500 MG/5ML

CIPROFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDOS

CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOS

CLARITROMICINA SUSPENSION 250MG/5ML

CLINDAMICINA 300 MG - COMPRIMIDOS

CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDOS

ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDOS

ENALAPRIL 5 MG - COMPRIMIDOS

FLUCONAZOL 100 MG - COMPRIMIDOS

FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDOS

HIDROCORTISONA 10 MG - COMPRIMIDOS

HIERRO, SULFATO 200 MG - COMPRIMIDOS

IBUPROFENO 400 MG - COMPRIMIDOS

LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - COMPRIMIDOS

LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDOS

MESALAZINA 1000 MG - COMPRIMIDOS

MESALAZINA 500 MG - COMPRIMIDOS

METRONIDAZOL 250 MG/ 5 ML SUSPENSION X 120 ML

METRONIDAZOL 500 MG - COMPRIMIDOS

MONTELUKAST 10 MG - COMPRIMIDOS

PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDOS

PENICILINA G BENZATINICA 2400000 UI - AMPOLLA

SALBUTAMOL SULFATO 5 G / 100 ML - SOLUCION PARA NEBULIZACION

TAMSULOSINA CLORHIDRATO 4 MG - COMPRIMIDOS

TRIMETROPRIMA SULFAMETOXASOL JARABE 200/40 MG/5ML

VITAMINA D2 1000000 UI / 100 ML, ENVASE X 10 ML Fuente: Agencia DIB

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