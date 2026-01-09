Mar del Plata: la protesta de los guardavidas que confundió a los turistas en la playa

La Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) eligió una llamativa forma de manifestación en las playas de Mar del Plata que descolocó por completo a locales y turistas. Llegaban a la costa y planeaban bañarse en el mar, pero no lograban identificar qué bandera era la correcta: estaban todas juntas.

Es que los guardavidas colocaron todas las señales que indican el estado del mar con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan esta temporada de verano .

En un comunicado, el cuerpo de cuerpo de guardavidas municipal denunció " decisiones arbitrarias, la falta total de gestión y la ausencia de planificación por parte de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda de General Pueyrredon".

En el texto afirman que no solo sufrieron "una pérdida del poder adquisitivo en los últimos dos años, sino que el cobro en tiempo y forma se ha deteriorado gravemente y el pago desdoblado de salarios se volvió una práctica habitual , cuando no es una opción para ningún trabajador".

Sin pago

En la misma línea, el gremio detalló que "los guardavidas suplentes municipales que comenzaron a trabajar en noviembre aún no cobraron un solo peso de su salario", al igual que "no se entregó la indumentaria de trabajo correspondiente a la temporada 2025/2026, incumpliendo normas básicas de seguridad y vulnerando la dignidad laboral".

"Cada una de estas situaciones constituye un ataque directo al cuerpo de guardavidas, afectando nuestros salarios y condiciones de trabajo, mientras seguimos cumpliendo con cada guardia, todos los días, sosteniendo un operativo exigente y fundamental para la ciudad", consideraron.

Pero a su vez, denunciaron que la dependencia municipal "es responsable directa de la falta de control sobre los concesionarios privados, permitiendo que adeuden los módulos", es decir "la tasa municipal que deben abonar para contar con el servicio de seguridad" y que, "si no se cobra en tiempo y forma, son los contribuyentes de Mar del Plata quienes terminan financiando los salarios de los guardavidas que trabajan en los balnearios más exclusivos de la ciudad".

Trabajador no, empresarios sí

La UGA insistió: "Resulta sumamente contradictorio pagarle tarde al trabajador y permitirle pagar cuando quiere al empresario que explota comercialmente las playas, situación avalada por una vergonzosa ´moratoria de la moratoria´ para balnearios privados, generando un claro desfinanciamiento deliberado del operativo".

"Otro ejemplo de esto es que los nuevos pliegos de las ´Unidades Turísticas Fiscales´ salen sin la obligación para el concesionario de tener que contar con guardavidas en sus frentes de playas, provocando un nuevo gasto al Estado municipal. Las cuentas son claras: si no se cobra lo que corresponde, faltan fondos para pagar los sueldos", concluyó la entidad gremial.

