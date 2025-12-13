sábado 13 de diciembre de 2025
Mar del Plata cerró una paritaria favorable para los guardavidas de cara al verano 2026

El acuerdo prevé aumentos atados a la inflación, refuerzos del 50% y recategorizaciones.

La situación de los guardavidas en la Costa Atlántica, frente a una temporada 2026 que está prácticamente por empezar, varía según el distrito. Así, DIB informó días atrás que en Pinamar había un fuerte descontento porque el Municipio ofreció un 0% de aumento respecto al verano pasado. Ahora, se supo que el Sindicato de Guardavidas de General Pueyrredon y el Gobierno municipal firmaron un acuerdo paritario que regirá durante 2026 y 2027 y que, según destacaron desde el gremio, garantiza una recomposición por encima de la inflación, mejoras en la estructura salarial y recategorizaciones clave para sectores específicos del servicio.

El secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, sostuvo citado por La Capital que “este esquema en su conjunto garantiza recuperación real, empuja el salario hacia arriba en los meses clave y evita que el guardavidas vuelva a quedar atrasado frente a la inflación”.

Ajustes automáticos

La firma del acta se realizó junto al intendente interino, Agustín Neme, y al funcionario municipal Mauro Martinelli.

El acuerdo establece una serie de ajustes automáticos según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con incrementos adicionales del 50% en meses estratégicos como febrero y marzo de 2026 y enero de 2027.

Para Nardone, se trata de una estructura “que no solo acompaña la inflación, sino que la supera en varios tramos, algo que el gremio esperaba para este cierre paritario”.

Recategorizaciones

Según explicó el dirigente sindical, “otro dato saliente son las recategorizaciones, en especial para los guardavidas que trabajan en las bajadas de discapacitados. En ese caso también cobrarán un 20% extra por la actividad”.

Sobre el final de la negociación, Nardone evaluó que “fue un buen cierre, es una paritaria que no solo acompaña el IPC sino que se reforzará en algunos casos con un 50%”.

