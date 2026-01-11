domingo 11 de enero de 2026
11 de enero de 2026 - 10:09

Maniobras peligrosas en la ruta 9: camionero conducía con 2,42 de alcohol en sangre

El vehículo, un camión Fiat Iveco sin carga, fue secuestrado en San Nicolás, a la altura del kilómetro 230 de la ruta 9.

El vehículo secuestrado en San Nicolás.

Personal del Destacamento Vial San Nicolás secuestró un camión que circulaba por la ruta 9 luego de que su conductor diera positivo en un control de alcoholemia, con un resultado de 2,42 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 230, en el partido de San Nicolás. Durante una recorrida por la jurisdicción, los efectivos advirtieron que el vehículo realizaba maniobras peligrosas, según informó el diario El Norte. Ante esa situación, se desplegó un operativo cerrojo para interceptarlo e identificarlo: se trataba de un camión Fiat Iveco blanco, sin carga, conducido por un hombre de 48 años, domiciliado en la provincia de Corrientes.

Al momento de la identificación, el conductor presentaba evidentes signos de haber ingerido alcohol, por lo que se solicitó la intervención del personal de Tránsito municipal. El test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 2,42 g/l. En consecuencia, se labró el acta de infracción y se procedió al secuestro del vehículo, dejando constancia además de que el hombre no contaba con licencia física, siempre de acuerdo con El Norte.

Intervino en el caso el Juzgado Provincial de Faltas de Don Torcuato.

