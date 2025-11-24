Luján: restauraron un histórico avión que combatió en la Guerra de Malvinas

En un acto pleno de emoción y memoria, y con una gran convocatoria de toda la comunidad, se presentó en Luján la restauración del avión Grumman Tracker S-2E , que durante la guerra de Malvinas efectuó misiones de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, con base en el portaviones Veinticinco de Mayo.

El intendente Leonardo Boto, junto al Centro de Veteranos de Guerra de esta ciudad, encabezó la ceremonia que el sábado 22 reunió a la comunidad, veteranos de Luján y de muchos lugares del país, además de familiares de excombatientes .

El avión se encuentra emplazado en el Monumento a los Caídos de Malvinas , Avenida Nuestra Señora de Luján y Ugarte.

“En gusto muy grande estar conmemorando el Día de la Soberanía Nacional , y qué mejor forma de celebrarlo aquí en Luján, emplazando este Tracker cuya restauración llevó adelante el Centro de Veteranos de Guerra con la colaboración de instituciones, empresarios, vecinos y vecinas -señaló en su discurso el intendente Boto -. Se recuperó con amor, con decisión, con esfuerzo, y cuando hay unidad las cosas se logran. También una enorme satisfacción poder recibir a tantos veteranos de diversas partes del país y a toda la escuadrilla de trackers, patriotas, hombres de carne y hueso que tuvieron un comportamiento extraordinario”

“Este avión apunta justo a Puerto Argentino, porque tarde o temprano vamos a volver a Puerto Argentino, porque las Malvinas van a volver a ser parte física de nuestro territorio bicontinental -agregó Boto-. Este avión es la voz de los que ya no están y la voz de millones de argentinos que quieren ver de pie a la patria. Y no es casualidad que en los motores colocaron las islas Malvinas y la Virgen de Luján: una causa noble que nos une y nuestra fe fundante. Si nos unimos en causas trascendentes y nos abrazamos a nuestra fe, estoy seguro de que vamos a recuperar las Malvinas y honrar a estos patriotas. Honor y gloria a los héroes que quedaron en las Malvinas, honor y gloria a nuestros veteranos, a los veteranos de Malvinas de Luján y a toda la escuadrilla de trackers. Luchemos por poner a nuestra patria de pie: ellos no se rindieron, acá no nos rendimos. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria!”

avión Tracker 2 El homenaje del intendente Boto a los excombatientes.

La tarea de los excombatientes

La puesta en valor del avión fue un proyecto impulsado por el Centro de Veteranos de Guerra de Luján con el acompañamiento del Municipio local. Comenzó en mayo de 2024, se restauraron tableros y tapizados y se reconstruyó la estructura metálica exterior con chapas colocadas según el modelo. Asimismo se colocaron las hélices correspondientes, gestionadas con el Instituto Aeronaval.

Después de la entrega de certificados de reconocimiento, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Enrique Álvarez, tomó la palabra:

“Estoy muy emocionado, espero que los trackeristas se sientan orgullosos del trabajo que hemos hecho. Sepan que todo esto lo hacemos por nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, quienes fueron a una guerra, fueron a defender el país, y allí quedaron 632 compañeros. Y una frase que se dice: cuando querés a alguien, no le regales autos, no le regales dinero, regalale tiempo. Y nosotros durante un año y medio le regalamos el tiempo a nuestro querido Tracker”.

Luján no olvida a sus héroes

El acto continuó con la comunicación de la resolución por parte de miembros del Honorable Concejo Deliberante de la Declaración de Interés Municipal e Histórica el emplazamiento del avión Grumman Tracker S-2E. Asimismo, el intendente Boto entregó recuerdos de la sentida ceremonia a los integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Luján.