Los vuelos de Aerolíneas Argentinas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes

El viernes, los pilotos de Aerolíneas Argentinas , representados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizarán una nueva asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que podría afectar a varios vuelos programados de la empresa para esa jornada.

De acuerdo con lo informado por el gremio a través de las redes sociales, la asamblea tendrá lugar el viernes por la mañana. “ Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 6:00 y las 10:00 ”, reza el comunicado.

En el comunicado, indicaron que “Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Los representantes sindicales señalaron que la falta de avances en las negociaciones motivó la realización de esta nueva asamblea, que se suma a otras medidas de protesta realizadas en los últimos meses. En esta ocasión, el gremio también cuestionó la respuesta de la empresa ante fallas técnicas detectadas en parte de su flota .

El problema con los motores de los aviones

En ese sentido, APLA se refirió a los problemas identificados en los motores de los aviones B737, situación que llevó a dejar en tierra ocho aeronaves de ese modelo. Según el sindicato, la reacción de la empresa fue insuficiente: “Debido a la evidente falta de previsión empresarial, no solo fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190), sino que también tuvieron que recurrir a la competencia ”.

La conducción gremial advirtió que las consecuencias de esa decisión se sienten aún en la programación general de vuelos, y anticiparon que la medida de fuerza de este viernes “repercutirá de manera significativa” en el cronograma operativo de Aerolíneas Argentinas. Además, agregaron que los efectos podrían extenderse por varios días, incluso después de finalizada la asamblea.

Respecto al reclamo central, APLA insiste en la necesidad de actualizar los salarios del sector. También reclaman mejoras en los criterios de ascensos y en la dotación de personal, además del cumplimiento de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo.

Finalmente, el gremio expresó que los pilotos “permanecerán unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales” y remarcaron que buscan “la actualización salarial que corresponde y el respeto por el trabajo que desempeñamos”.