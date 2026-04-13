Los 150 años de Trenque Lauquen: homenajes al General Villegas y el Cacique Pincén

El General Villegas y el Cacique Pincén, centro de los homenajes en Trenque Lauquen.

Este domingo 12, la ciudad de Trenque Lauquen celebró los primeros 150 años de su fundación. Y entre los actos programados, uno sobresalió por su significado histórico: la colocación de ofrendas florales al General Conrado Villegas y el Cacique Pincén .

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Después del Tedeum, el intendente local, Francisco Recoulat , encabezó ambas ceremonias. En la parroquia Nuestra Señora de Dolores, donde están los restos del General Villegas -el fundador de Trenque Lauquen. y su esposa Carmen Granada, se dejaron flores frente a sus nichos. Y minutos después, se hizo lo mismo antes el busto del Cacique Pincén , en el Museo de la Comandancia, ceremonia de la que también participó la Lonco Isabel Araujo, de la Comunidad Mapuche Tehuelche Cacique Pincén.

Precisamente, la Lonco -”jefa” o “cabeza” en el idioma mapuche- agradeció a todos por estar presentes y al intendente por “este diálogo permanente con la comunidad indígena, y poder poner una ofrenda floral al Cacique Pincén. Para nosotros, el 12 de abril es una conmemoración, ya que el 11 fue el último día de libertad de nuestro pueblo”.

Además, según publicó La Opinión de Trenque Lauquen, Araujo, destacó que “hemos logrado construir un diálogo de integración con el territorio que habitamos y que nos contiene a todos los habitantes. Es importante que podamos seguir en ese camino del diálogo , sobre todo en este contexto en el que nos encontramos que no es fácil para ninguno”.

“El diálogo es la palabra clave para continuar construyendo y descolonizando los pensamientos en los distintos sectores, sobre todo en la educación”, concluyó la Lonco.

El General Conrado Villegas

Villegas rs El Coronel Conrado Villegas. Archivo Municipal

Nacido en 1841, fue una figura clave en la expansión de la frontera sur y la organización de los territorios de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia.

Además de fundar Trenque Lauquen, Villegas también tuvo un rol clave en la ocupación de lo que hoy es General Roca, en Río Negro y hasta luchó en la Guerra del Paraguay. Asimismo fue un impulsor del telégrafo y de la extensión del ferrocarril como herramientas para consolidar la soberanía en los nuevos territorios.

Villegas falleció joven, a los 43 años, en 1884 en París, donde había viajado para tratar una enfermedad.

El Cacique Pincén

Pincen rs El cacique mapuche-tehuelche Pincén. Archivo Municipal

Su figura representa una de las resistencias más tenaces contra el avance del ejército nacional a finales de la década de 1870.

Aunque se lo suele asociar con los mapuches, Pincén lideraba una fracción de indios pampas (tehuelches septentrionales) que habitaban las zonas de pastoreo en el centro y oeste de Buenos Aires. Era un líder carismático y un gran estratega militar que, a diferencia de otros caciques que firmaron tratados de paz, mantuvo una postura de autonomía absoluta.

Cuando el General Conrado Villegas avanzó en 1876 para fundar Trenque Lauquen, lo hizo precisamente sobre el territorio que controlaba Pincén. Esto inició una serie de enfrentamientos constantes por el control de las aguadas y el ganado.

Fue capturado en noviembre de 1878 en la zona de Malal por una partida liderada por el propio Villegas. Fue llevado como prisionero a la Isla Martín García y luego destinado a trabajar en estancias. Murió años después, pero en libertad.

Fuente Agencia DIB