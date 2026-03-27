viernes 27 de marzo de 2026
27 de marzo de 2026 - 17:12

Longchamps: un joven persiguió y atropelló a una joven que lo había rechazado en un boliche

El agresor arrastró varios metros a la chica y a un amigo de ella que se desplazaban en moto. Las dos víctimas están graves y el atacante detenido.

Por Agencia DIB
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Una salida de fin de semana en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown, terminó en episodio violento: un muchacho siguió con su auto a una joven por haberlo rechazado en un boliche, la atropelló y arrastró varios metros. La chica iba en moto con un amigo, por lo que el ataque fue doble y ambos están hospitalizados, en grave estado.

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El episodio está siendo investigado como un posible intento de homicidio y el agresor quedó detenido. El caso se hizo público ya que la hermana de la joven relató lo ocurrido en redes sociales. Los videos de las cámaras de seguridad de la zona fueron clave para apresar al muchacho.

La situación se desarrolló durante la madrugada del domingo 22 de marzo, cuando Nair Santoro y un amigo Maximiliano Mazzini habían ido a bailar al boliche La Reserva. Según la denuncia presentada por familiares de las víctimas, un vecino del barrio identificado como Rodrigo Jerez habría acosado a Nair, la joven lo rechazó, y fue entonces cuando se desató la ira del agresor.

Nahir y su amigo se retiraron del boliche en moto. Jerez los persiguió con su auto, los alcanzó en el cruce de las calles Hipólito Yrigoyen y Malvinas y los embistió deliberadamente. La violencia del impacto fue tal, que arrastró a los jóvenes durante una cuadra. Como consecuencia del ataque, Nair permanece internada con heridas de gravedad y su amigo está en estado crítico, luchando por su vida.

Nahir Santoro
Nahir Santoro sufri&oacute; graves heridas y permanece internada.&nbsp;

Nahir Santoro sufrió graves heridas y permanece internada.

En las últimas horas, efectivos del Grupo Táctica Operativa (GTO) de la Comisaría 4ta de Almirante Brown detuvieron a Jerez por el brutal ataque. El operativo se concretó después de un seguimiento con cámaras de seguridad, que permitieron ubicar el auto que el sospechoso, de 29 años, intentó esconder en un taller.

La causa quedó caratulada como "lesiones culposas agravadas por la conducción de vehículo automotor" y por darse a la fuga sin prestar colaboración a las víctimas.

Fuente: Agencia DIB

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