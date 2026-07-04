Locura en la General Paz: se durmió al volante, chocó contra un surtidor y el auto se incendió

El Peugeot 207 en el que venía el conductor que se quedó dormido.

El conductor de un automóvil se quedó dormido mientras manejaba por la avenida General Paz , se despistó, chocó de frente contra una de las islas de carga de una estación de servicio, luego impactó contra otro auto y el vehículo se prendió fuego en pocos segundos.

Hallaron otro cuerpo en la costa de Uruguay y analizan si es uno de los pescadores desaparecidos

El violento hecho ocurrió a la altura de la calle Jorge Chávez , sobre la mano de la traza que se dirige en sentido hacia el Río de la Plata . Dejó un saldo de tres heridos, que tuvieron que ser trasladadas de urgencia con politraumatismos.

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando el conductor de un Peugeot 207 se quedó dormido al volante. El vehículo se descontroló y se metió a gran velocidad en el predio del establecimiento comercial.

En su camino, el auto arrasó con una isla de carga de combustible, derribó una pesada estructura de hormigón y colisionó contra un Volkswagen Gol que permanecía detenido mientras reabastecía su tanque. En ese auto se hallaban dos personas de 33 y 65 años .

Fuego

A raíz del fuerte impacto entre ambos rodados, el Peugeot 207 comenzó a incendiarse parcialmente en la zona del motor, lo que obligó a una rápida intervención de los operarios del lugar y de los bomberos para sofocar las llamas antes de que alcanzaran los depósitos de nafta.

Tanto el conductor que se quedó dormido al volante como los dos ocupantes que esperaban arriba del Volkswagen Gol sufrieron lesiones de diversa consideración debido al choque y debieron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica inmediata.

Fuente: Agencia DIB