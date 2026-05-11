lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 10:05

Discapacidad: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos

El Ministerio de Salud de la Nación halló facturas "injustificables" en el área de Discapacidad en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis.

Por Agencia DIB
El Ministerio de Salud encontró sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Ministerio de Salud encontró sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Ministerio de Salud encontró sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.

El Ministerio de Salud encontró sobreprecios en compras de la Agencia Nacional de Discapacidad.

A través de un informe que realizó el Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno detectó que hubo sobreprecios de hasta el 4.239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis).

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El caso más evidente se da en la adquisición de andadores, sillas de ruedas y prótesis. En el documento del Ministerio de Salud se comparó las facturas emitidas al Estado con los precios de mercado, hallando diferencias “injustificables”.

Discapacidad y Diego Spagnuolo en la mira

Esta información se conoce en la antesala de una nueva semana de indagatorias en la causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis y que tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado.

La investigación liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello sugiere que se montó un sistema de contrataciones paralelas para prestaciones de alto costo (PACBI), que beneficiaron a un grupo reducido de empresas proveedoras.

Entre los empresarios vinculados al sector citados para declarar esta semana está Osmar Caballi, un contador que fue director general de ANDis, por unos meses durante el gobierno del expresidente Alberto Fernández, y que es uno de los socios mayoritarios de Farma Salud, la firma que "ganó" alrededor de $7.900 millones, informó NA.

También darán su testimonio esta semana cuatro miembros de la familia Sagués, dueños de la ortopedia que lleva dicho apellido; Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L; Javier, Fernando y Gustavo Bernat, miembros de Ortopedia Bernat.

Fuente Agencia DIB

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