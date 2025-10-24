viernes 24 de octubre de 2025
24 de octubre de 2025 - 17:04

Leonardo Cositorto suma dos nuevas denuncias en Moreno

Así lo decidió la Corte Suprema de Justicia por lo que Leonardo Cositorto, el responsable de Generación Zoe, podría ser condenado por tercera vez.

Por Agencia DIB
Leonardo Cositorto suma un nuevo juicio en la provincia de Buenos Aires.

El empresario Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, denunciado y detenido.

Desde la cárcel, Cositorto se declaró libertario y anunció que quiere ser candidato a diputado en 2025
El empresario Leonardo Cositorto, creador de Generación Zoe, denunciado y detenido.

Desde la cárcel, Cositorto lanza una app y pide US$ 50

La decisión del máximo tribunal -informó Noticias Argentinas- zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, que acumula buena parte de las causas por estafa contra Cositorto. La Corte entendió que los hechos denunciados ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, deben ser juzgados en esa jurisdicción.

Cositorto ya acumula varias condenas: en Salta fue sentenciado a 11 años de prisión y en Corrientes a 12, además de causas elevadas a juicio oral en Córdoba y otras en trámite en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal por lavado de dinero

Las denuncias contra Leonardo Cositorto

Las nuevas denuncias fueron presentadas por dos mujeres, identificadas como C.I.C. y B.N.E., quienes relataron que invirtieron dinero en un fideicomiso de Zoe Emporwerment SA, con la promesa de obtener dividendos mediante un “bot inteligente”. Según las denunciantes, si bien inicialmente recibieron algunos pagos, con el tiempo cesaron y Cositorto nunca cumplió con la reprogramación de los mismos, pese a promesas reiteradas.

El juez bonaerense se había declarado incompetente al considerar que los hechos podrían estar vinculados con la supuesta asociación ilícita investigada en Córdoba. Sin embargo, desde Villa María rechazaron esa conexión y resaltaron que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que devolvieron el expediente.

La palabra de la Corte

En consonancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los hechos deben ser juzgados por el tribunal donde se cometieron. “Cualquiera que sea el vínculo de conexión que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”, recordó el fallo.

Por  Agencia DIB