Las empresas de transporte levantarán las medidas de fuerza de manera gradual

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) van levantar de manera gradual la medida de fuerza que se estaba llevando a cabo con paro , en algunas líneas, y retención en otras, según se informó tras la reunión que mantuvieron las autoridades nacionales y los representantes de las cámaras empresarias.

Así lo definieron el secretario coordinador de Infraestructura Carlos Frugoni , el titular de Transporte , Fernando Herrmann , el subsecretario del área, Fernando Cortés, y directivos de AAETA, CEUTUPBA, CTPBA, CETUBA y CEAP , en la reunión con el Gobierno.

También supo que el Gobierno pagó y las partes armaron una mesa de trabajo que continuarán con el diálogo el próximo martes .

Desde la Secretaría de Transporte informaron en un comunicado que se mantuvo “ un encuentro con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , con el objetivo de analizar la situación del sistema y relevar las principales necesidades del sector”.

Se añadió: “Durante la reunión, las autoridades nacionales propusieron avanzar en una reestructuración integral del sistema, que presenta desequilibrios estructurales y demandas persistentes, con el fin de mejorar su eficiencia y sustentabilidad. En este marco, se acordó la conformación de mesas de trabajo técnicas para establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias”.

Y se recordó “que el día de ayer (por el miércoles) se efectivizó, en tiempo y forma, el pago correspondiente al Régimen de Compensaciones Tarifarias del transporte público de jurisdicción nacional, equivalente al anticipo del 60% del mes de abril de 2026. También se analizaron alternativas para la regularización de saldos pendientes. En materia tarifaria, se destacó que, desde la asunción de las nuevas autoridades, en enero, se implementaron actualizaciones correspondientes a los meses de febrero y marzo que acumulan un incremento del 41%, con el objetivo de fortalecer la autonomía operativa de las empresas”.

Mesa técnica

El comunicado señaló la realización de “una mesa técnica” el próximo martes por la mañana, “orientada a trabajar en propuestas de reorganización del sistema y en las variantes de pago de las deudas pendientes. Desde el Estado Nacional se expresó plena disposición a acompañar al sector en la implementación de soluciones que garanticen un servicio eficiente y de calidad para los usuarios, entendiendo el carácter estructural de la problemática”.

“La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Automotor y contará con la participación de autoridades nacionales y representantes de las cámaras empresarias, con el objetivo de consolidar un ámbito de trabajo continuo que permita avanzar en soluciones concretas. Cabe destacar que este encuentro se suma a otras instancias de diálogo previas, en línea con la voluntad del Gobierno de profundizar el trabajo conjunto con el sector”, se aseveró.

El texto cerró: “Participaron del encuentro el secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés. En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro (AAETA), Luis Brusca Ferreira (CEUTUPBA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP)”.

Fuente: Agencia DIB