Las empresas de transporte advierten que se podrían suspender los servicios en el AMBA

Las empresas de colectivos del AMBA advirtieron que este miércoles podría no haber transporte tras calificar de "inviable" la situación económica y señalar que "no tienen para pagar los sueldos” .

" Al subir tanto el combustible y tampoco girar el monto del 60% de subsidio que se giran los primeros días, el tema se hace inviable . Incluso hoy las empresas no tienen para pagar los sueldos de mañana, que es el cuarto día hábil ", sostuvo Marcelo Pasciuto , director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y titular de DOTA .

En una entrevista con Futuröck , el empresario disparó: "Que mañana (por este miércoles) funcione el transporte depende de que entreguen gasoil , que los bancos den descubierto y que colabore el sindicato , sino no sé qué empresa va a trabajar ".

Más tarde, en declaraciones al canal TN , Pasciuto cuestionó a los funcionarios de Transporte: "Ninguno organizó una mesa de trabajo para buscar una solución".

pasciuto Marcelo Pasciuto, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

"No hay gestión, y cuando no hay gestión ocurren estas cosas. No se puede manejar un transporte nacional via WhatsApp a las 9 de la noche", se quejó el representante empresario.

Pasciuto insistió en la entrevista con TN que las empresas de colectivos le avisaron al Gobierno de las dificultades operativas por el aumento del gasoil hace dos semanas, pero señaló que no hubo respuesta.

El empresario denunció una "falta de gestión que tiene tanto Nación como Provincia" en el manejo de las partidas presupuestarias. Explicó que el Gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta "el lunes que viene", superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Menos colectivos

La advertencia de las empresas de colectivos se da en medio de una jornada marcada por las dificultades que miles de pasajeros tienen para viajar por la reducción de los servicios, lo que había sido avisado el martes 31 de marzo por parte de los empresarios.

De hecho, varias líneas circulan con hasta un 30% menos de unidades.

La significativa reducción en la cantidad de colectivos en las diferentes líneas comenzó este lunes y son miles de pasajeros los afectados.

Situación “insostenible”

La Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia (CEUTUPBA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la mencionada CETUBA explicaron en un documento que la reducción de servicios “responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el contexto actual, con los ingresos vigentes y ante la falta de respuesta de las autoridades, pese a los reiterados reclamos”.

Los combustibles registraron subas superiores al 20%, impulsadas por el aumento del precio internacional del petróleo en el marco de la guerra en Medio Oriente. Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el gasoil y las naftas aumentaron entre un 20% y un 25%.

Fuente: Agencia DIB