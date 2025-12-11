La Tablada: lo iban a arrestar por un homicidio y se resistió a mordiscones

Vivas, el delincuente arrestado en La Tablada. NA

En La Tablada, un hombre sospechado de participar en un robo y un homicidio fue detenido cuando estaba en un local de comidas rápidas en un supermercado. Dylan Vivas, de él se trata, fue identificado como el sospechoso buscado desde principios de año por dos oficiales de la Policía Bonaerense quienes decidieron arrestarlo.

A las mordidas Sin embargo, Vivas se resistió mordiendo a ambos efectivos, causándoles heridas leves. Finalmente fue reducido y quedó a disposición de la justicia, acusado de “robo agravado en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado en criminis causa”. Y por el mismo delito ya había sido detenido su cómplice, Jonatan Soto, en febrero de este año, informó NA.

Robo y homicidio como antecedente El hecho que se les imputa a Soto y Vivas se produjo el 15 de enero de este año un barrio de San Justo, partido de La Matanza, cuando Matías Botachi -el denunciante- estaba lavando su vehículo en la puerta de su casa y fue abordado por los delincuentes con fines de robo.

Un colectivero de la 174, que pasaba por allí, advirtió lo que estaba sucediendo y se fue encima de los malhechores para evitar el robo, pero Soto reaccionó y disparó hacia el interior del vehículo, hiriendo a una pasajera, Hilda Tello, quien falleció en el acto.

