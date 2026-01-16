viernes 16 de enero de 2026
16 de enero de 2026 - 18:55

Hallaron muertos a una maestra y su hijo de 7 años en un hotel porteño

Ambos eran oriundos de González Catán, La Matanza, y su familia había reportado su desaparición.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Las víctimas fueron encontradas en una habitación de un hotel porteño.

Una mujer de 41 años y su hijo de 7, ambos oriundos de González Catán, fueron hallados muertos en la habitación de un hotel del barrio porteño de Retiro, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear al 1368. El hallazgo se produjo luego de que el gerente del hotel diera aviso a la Policía, al no registrar el check out de la habitación ni tener respuesta a los llamados de la recepción.

Maximiliano Jerez quedó imputado en la causa que investiga el accidente ocurrido en Pinamar. (Imagen de TV) 

balcarce: salia a robar con la tobillera electronica y perdio el beneficio de la prision domiciliaria

Los empleados del hotel accedieron al cuarto y encontraron a la mujer y al menor dentro de la bañera, sin signos vitales. Los agentes constataron que no había ingresos violentados y que la habitación no estaba revuelta.

Una vez identificadas las víctimas, fuentes policiales precisaron que la mujer se llamaba Gisela Mercedes De Yurka, de 41 años, y su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7. Ambos residían en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, y sus familiares habían denunciado su desaparición.

Gisela y saru

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, con la intervención de la secretaria Alejandra López San Miguel, quienes dispusieron iniciar actuaciones por averiguación de causales de muerte.

El lugar de la tragedia en Azul. (El Tiempo)

Tragedia en Azul: se le cayó un poste de luz en la cabeza y lo mató

