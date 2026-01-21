La Rioja, entre sus paisajes coloridos y una agenda de festivales

La Rioja respira al ritmo de La Chaya.

La Rioja, reconocida tanto por su potencial productivo como por sus impresionantes paisajes, atrae cada año a miles de turistas. Sus rincones no solo cautivan por su belleza natural, sino que también ofrecen una profunda conexión con la cultura local, convirtiéndola en un destino imperdible para quienes buscan disfrutar de la esencia de la región.

Y si bien todo el año es ideal para visitarla, el verano ofrece una oportunidad única para disfrutar de la provincia en un marco de tranquilidad, con temperaturas agradables y propuestas que combinan naturaleza, historia y cultura.

Además del reconocido Parque Talampaya, Patrimonio de la Humanidad y una de las Maravillas Naturales de Argentina, la provincia invita a recorrer otros destinos imperdibles. Y a eso le suma una serie de festivales a lo largo del territorio que invitan a disfrutar y celebrar la identidad riojana en cada rincón.

Durante enero y febrero, turistas y riojanos podrán ser parte de encuentros únicos donde el folclore, la gastronomía regional, las danzas, las artesanías y los paisajes incomparables se combinan para ofrecer experiencias inolvidables.

Cada localidad suma su propia impronta, con propuestas auténticas que fortalecen el turismo cultural y revalorizan las tradiciones populares. A los espectáculos musicales se suman ferias de productores, sabores típicos, peñas, actividades recreativas y espacios pensados para toda la familia, consolidando a La Rioja como un destino ideal para disfrutar del verano. La agenda de festivales de febrero en La Rioja Festival del Peón Viñador- Villa Unión – 7 de febrero

Carnaval de La Plaza- Los Molinos- 7 de febrero

Chaya de la Quebrada- Aimogasta – 7 de febrero

Festival de la Tradición Los Llanos- Tama- 7 de febrero

Festival Nacional del Torrontés Riojano- Chilecito- 7 de febrero

Fiesta Nacional de La Chaya – La Rioja, Capital - 13,14 y 15 de febrero

Fiesta Provincial de la Pisada de Uva- Anjullón- 14 de febrero

Carnavales Villa Unión- 14 y 15 de febrero

Chaya del Terreno- La Rioja Capital- 14 de febrero

Chaya de La Cuadra- Aimogasta- 15 de febrero

Topamiento del Cura Diablo – Famatina – 21 de febrero Fuente: Agencia DIB

