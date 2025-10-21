martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 09:39

La Provincia lanzó una "maratón quirúrgica" para operar a 1000 pacientes de vesícula

El Ministerio de Salud bonaerense informó que busca reducir la lista de espera con intervenciones en 38 hospitales públicos.

Por Agencia DIB
Personal médico en una cirugía.&nbsp;

Personal médico en una cirugía. 

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha durante esta semana lo que oficialmente se dio en llamar una “maratón quirúrgica” con el objetivo de realizar 1000 cirugías de vesícula en cinco días, que beneficiará a pacientes en 38 hospitales públicos provinciales.

Más noticias
La mamografía estará indicada desde ahora a partir de los 40 años en pacientes bonaerenses. 

Prevención del cáncer de mama: la Provincia comenzará a indicar la mamografía a los 40 años
Un tren recorriendo la provincia de Buenos Aires. 

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

La iniciativa, impulsada por el ministerio de Salud bonaerense, apunta a dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias y a reducir la lista de espera quirúrgica, que actualmente alcanza a 10.000 bonaerenses. Los hospitales extenderán sus horarios quirúrgicos y realizarán las intervenciones en turno vespertino, desde el lunes hasta el viernes 24 de octubre.

Este es un esfuerzo enorme del sistema público provincial. Decidimos reforzar el trabajo quirúrgico para dar respuesta a una demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y que confían en la salud pública”, señaló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Durante el año pasado, en hospitales públicos provinciales se realizaron 168.000 cirugías. Si se suman los establecimientos municipales, la cifra asciende a 332.000. Esta “maratón quirúrgica” se inscribe en una política sanitaria que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público y mejora el acceso a la salud.

Las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.

No es la primera vez que la Provincia lleva adelante este tipo de iniciativa, ya que lo implementó por primera vez en 2023. El objetivo, se explicó, apunta a reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas. (DIB)

Temas
Ver más

Prevención del cáncer de mama: la Provincia comenzará a indicar la mamografía a los 40 años

Confirman el cierre definitivo del tren que unía Buenos Aires con Bahía Blanca

Cómo evoluciona la salud de la nena herida por la explosión en una escuela de Pergamino

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Financiamiento Universitario: martes y miércoles de paros por la no aplicación de la ley

Issue lanza campaña que refuerza la importancia del autotesteo en la prevención del cáncer de mama

Como en el Louvre, pero en La Plata: el día del robo de cuadros en el Teatro Argentino

Habilitan herramienta que permite a jubilados de PAMI resolver reclamos médicos

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

La Anmat prohibió un antibiótico inyectable y ordenó retirarlo del mercado

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Médicos del Garrahan frente al Congreso. 

Promulgan las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, pero sin aplicación

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades del mercado eléctrico. 

El Gobierno traslada al mercado las decisiones de compra y venta de energía

Por  Agencia DIB