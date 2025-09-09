La Provincia financiará un programa de Abuelas para promover la memoria entre jóvenes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo para hacer una nueva edición del programa Proyecto Memoria. El objetivo es que la entidad presidida por Estela de Carlotto involucre a las nuevas generaciones “en la promoción de la memoria, verdad y justicia”.

El convenio de casi 110 millones de pesos tiene como objetivo financiar una nueva edición del Programa Memoria Joven, una iniciativa que busca transmitir a las nuevas generaciones la importancia de la memoria, la verdad y la identidad, pilares de las organizaciones de derechos humanos.

Según el Decreto 2342/25, publicado en el Boletín Oficial, la Provincia transferirá $109.966.000 a la institución, que destinará los fondos a la organización de charlas y talleres en distintos puntos del territorio bonaerense.

El programa está orientado a jóvenes de entre 14 y 21 años y propone actividades socio-culturales que promuevan la inclusión, la formación ciudadana y la participación juvenil. Los encuentros estarán organizados en cuatro ejes principales: comunicación para los derechos humanos, las Abuelas y el derecho a la identidad, memoria en el tiempo y memoria joven hoy.

La propuesta apunta a incentivar el compromiso de las juventudes con la historia reciente y fortalecer el vínculo entre generaciones, a través de un espacio de reflexión y aprendizaje compartido. Desde Abuelas destacan que estas iniciativas son fundamentales para sostener en el tiempo la lucha por la identidad y transmitir a los más jóvenes los valores de la democracia y los derechos humanos. (DIB)

Para compartir en redes







