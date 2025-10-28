La Provincia avanza con el consorcio de gestión para terminar la autopista Presidente Perón

En medio de la parálisis de la obra pública, el Gobierno bonaerense dio un paso clave para conformar el consorcio de gestión junto a nueve intendentes para terminar la autopista Presidente Perón , una vía de tránsito clave que se transformaría en un anillo que bordea el Conurbano.

Así quedó establecido en el decreto 2673/25 publicado este martes en el Boletín Oficial, en el que el gobernador, Axel Kicillof , aprobó el convenio de constitución del consorcio que tiene como principal objetivo impulsar el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras.

Además, este organismo busca diseñar un plan integral para el entorno de la traza, que incluya el fortalecimiento de agrupamientos industriales, la mejora de las condiciones habitacionales de los barrios lindantes y una mayor inversión en materia sanitaria, educativa y de seguridad en la región.

El Consejo de Administración del consorcio deberá reunirse, como mínimo, una vez cada 30 días, bajo el mando de la vicegobernadora Verónica Magario o una figura que ella designe ante su ausencia. Además, se le sumarán 11 integrantes de la administración bonaerense aportados por distintos Ministerios.

Sin embargo, el consorcio tiene un escollo importante, ya que la autopista es de jurisdicción nacional, y el Gobierno de Javier Milei paralizó esta obra apenas llegó al poder. Más allá de eso, el objetivo del flamante organismo es actuar sobre la traza, pero también en un área de tres kilómetros de cada lado de la autopista en toda su extensión.

La importancia de la autopista Presidente Perón

La autopista, cuyo último tramo se inauguró en diciembre de 2023, tiene habilitados 52 de los 83 kilómetros de la proyección inicial. El recorrido vial comienza en el Camino del Buen Ayre y atraviesa 12 distritos del área metropolitana.

De concretarse, sería muy importante para unir por ejemplo San isidro con Berazategui. De hecho, tiene como punto inicial en el cruce entre el Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste (ruta 7), en Ituzaingó, y termina en la zona de El Pato, en un empalme con la Autovía 2, en el partido del Berazategui al sur del conurbano.

Permitirá agilizar la salida desde los parques industriales que se asientan a lo largo de su recorrido y facilitará el acceso al puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza. (DIB)