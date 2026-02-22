La primera imagen de Bastián internado y el mensaje de su mamá que conmovió en las redes

La escena fue sencilla, pero cargada de una potencia difícil de describir. A varias semanas del dramático accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, la mamá de Bastián Jerez publicó en sus redes sociales la primera foto del niño desde su internación en el hospital Italiano de San Justo, partido de La Matanza.

Conmoción en la Costa: un joven motociclista falleció en Villa Gesell al caer en los médanos

La imagen, esperada por familiares, amigos y por una comunidad que siguió el caso desde el primer día, estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se multiplicó.

“Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastián Jerez . Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo”, escribió Macarena Collantes, en palabras breves pero atravesadas de fe, amor y esperanza. La publicación no tardó en viralizarse y volvió a despertar una ola de mensajes de apoyo.

Horas más tarde, la madre amplió la información sobre el estado de salud de su hijo. “Bastián pasó bien la noche gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien, hijo. Te amamos”, expresó. El texto, íntimo y directo, reflejó la mezcla de alivio, ansiedad y fortaleza con la que la familia atraviesa el proceso de recuperación.

Bastián fue sometido a nueve operaciones

Bastián fue sometido el miércoles pasado a una nueva intervención quirúrgica, la novena desde que sufrió el accidente. Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, la cirugía fue exitosa y el niño continúa bajo estricta observación médica. "Sigamos pidiendo por Basti, por su recuperación, porque hoy pase una noche sin dolor y pueda descansar. Sos muy fuerte, hijo, esta batalla la ganamos juntos", agregó con esperanza.

"Esperemos que siga resistiendo", indicaron allegados a la familia en la previa de la operación. En la octava intervención, los médicos habían drenado líquido abdominal acumulado y reemplazado nuevamente la válvula de la cabeza de Bastián. Los profesionales creen que el estrés del traslado pudo haber acelerado la acumulación del líquido, aunque la operación ya estaba prevista como parte del plan médico.

La familia confía en que, paso a paso, Bastián continúe avanzando en su recuperación.

Conmoción pública

El caso de Bastián generó una profunda conmoción pública desde el accidente registrado el 13 de enero, poco después de las 20. Según la reconstrucción judicial, en aquel episodio colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que se desplazaba el niño junto a su padre y una mujer que conducía el vehículo. La violencia del impacto obligó a un rápido operativo de emergencia.

Tras el choque, el menor fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Semanas después, y en el marco de un tratamiento prolongado y de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa internado, más cerca de su entorno familiar.

En la causa judicial quedaron imputados por lesiones culposas agravadas Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. La investigación sigue su curso mientras la familia concentra sus energías en la evolución clínica del pequeño.

La fotografía difundida por Macarena no solo actualizó el estado de salud de Bastián, sino que también renovó el acompañamiento social. Entre mensajes, rezos y gestos de solidaridad, la historia del niño continúa generando una cadena de empatía que trasciende fronteras digitales.

Fuente: Agencia DIB