domingo 22 de febrero de 2026
22 de febrero de 2026 - 13:11

La primera imagen de Bastián internado y el mensaje de su mamá que conmovió en las redes

El nene de 8 años continúa internado en el hospital Italiano de San Justo tras atravesar cirugías de alta complejidad por el accidente en los médanos de Pinamar.

Por Agencia DIB
Bastián Jerez sigue recuperándose en el hospital Italiano de San Justo.

Bastián Jerez sigue recuperándose en el hospital Italiano de San Justo.

internado

La escena fue sencilla, pero cargada de una potencia difícil de describir. A varias semanas del dramático accidente ocurrido en los médanos de Pinamar, la mamá de Bastián Jerez publicó en sus redes sociales la primera foto del niño desde su internación en el hospital Italiano de San Justo, partido de La Matanza.

Más noticias
Jardines de infantes con menos inscriptos, un fenómeno nacional.

Las inscripciones en jardines de infantes cayeron hasta el 50% en siete años
Un joven motociclista murió en un accidente en los médanos en Villa Gesell.

Conmoción en la Costa: un joven motociclista falleció en Villa Gesell al caer en los médanos

La imagen, esperada por familiares, amigos y por una comunidad que siguió el caso desde el primer día, estuvo acompañada de un mensaje que rápidamente se multiplicó.

“Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastián Jerez. Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo”, escribió Macarena Collantes, en palabras breves pero atravesadas de fe, amor y esperanza. La publicación no tardó en viralizarse y volvió a despertar una ola de mensajes de apoyo.

internado

Horas más tarde, la madre amplió la información sobre el estado de salud de su hijo. “Bastián pasó bien la noche gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien, hijo. Te amamos”, expresó. El texto, íntimo y directo, reflejó la mezcla de alivio, ansiedad y fortaleza con la que la familia atraviesa el proceso de recuperación.

Bastián fue sometido a nueve operaciones

Bastián fue sometido el miércoles pasado a una nueva intervención quirúrgica, la novena desde que sufrió el accidente. Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, la cirugía fue exitosa y el niño continúa bajo estricta observación médica. "Sigamos pidiendo por Basti, por su recuperación, porque hoy pase una noche sin dolor y pueda descansar. Sos muy fuerte, hijo, esta batalla la ganamos juntos", agregó con esperanza.

"Esperemos que siga resistiendo", indicaron allegados a la familia en la previa de la operación. En la octava intervención, los médicos habían drenado líquido abdominal acumulado y reemplazado nuevamente la válvula de la cabeza de Bastián. Los profesionales creen que el estrés del traslado pudo haber acelerado la acumulación del líquido, aunque la operación ya estaba prevista como parte del plan médico.

La familia confía en que, paso a paso, Bastián continúe avanzando en su recuperación.

Conmoción pública

El caso de Bastián generó una profunda conmoción pública desde el accidente registrado el 13 de enero, poco después de las 20. Según la reconstrucción judicial, en aquel episodio colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y un UTV en el que se desplazaba el niño junto a su padre y una mujer que conducía el vehículo. La violencia del impacto obligó a un rápido operativo de emergencia.

Tras el choque, el menor fue trasladado de urgencia al sanatorio Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. Semanas después, y en el marco de un tratamiento prolongado y de intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo, donde continúa internado, más cerca de su entorno familiar.

En la causa judicial quedaron imputados por lesiones culposas agravadas Manuel Molinari, conductor de la Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y Maximiliano Jerez, padre del niño. La investigación sigue su curso mientras la familia concentra sus energías en la evolución clínica del pequeño.

La fotografía difundida por Macarena no solo actualizó el estado de salud de Bastián, sino que también renovó el acompañamiento social. Entre mensajes, rezos y gestos de solidaridad, la historia del niño continúa generando una cadena de empatía que trasciende fronteras digitales.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Las inscripciones en jardines de infantes cayeron hasta el 50% en siete años

Conmoción en la Costa: un joven motociclista falleció en Villa Gesell al caer en los médanos

Los trabajadores de Fate denuncian lockout patronal y siguen reunidos en la fábrica

Madariaga afirma que Villa Gesell contamina su territorio con derrames cloacales

Inhabilitan a la influencer que se filmó cruzando en rojo a 180 en Berisso

Crecen las prepagas para animales: en Argentina, 8 de cada 10 hogares tienen mascotas

Chascomús: se recuperaron más de 25 mil reciclables durante el Carnaval Infantil

La Anmat inhabilitó más de 60 droguerías y laboratorios

Extienden por dos años la emergencia ferroviaria antes de privatizar los trenes

Capital Humano denunció y pidió identificar a la mujer que le dio cerveza a su bebé en un tren

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un joven motociclista murió en un accidente en los médanos en Villa Gesell.

Conmoción en la Costa: un joven motociclista falleció en Villa Gesell al caer en los médanos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

En diciembre de 2025 creció la morosidad de las familias en créditos y tarjetas.

Crece la morosidad de las familias: más del 9% tiene atrasos en préstamos y tarjetas