viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 09:58

Chivilcoy: violento choque frontal y muerte en la Ruta 30

El siniestro ocurrió en cercanías de Moquehuá. Trabajaron intensamente para identificar a la persona fallecida, que murió calcinada.

Por Agencia DIB
El Toyota Corolla involucrado en el brutal accidente en Moquehuá.

El Toyota Corolla involucrado en el brutal accidente en Moquehuá.

La Razón

Un grave accidente se registró en horas de la tarde del jueves en la Ruta Provincial N° 30, en inmediaciones de la localidad de Moquehuá, en el partido de Chivilcoy. Allí, en la zona conocida como el hangar de la empresa Andreoli, por causas que se tratan de establecer se produjo una violenta colisión frontal entre dos vehículos que dejó como saldo uno de los conductores muertos y el otro con heridas de gravedad.

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Según los datos aportados por el comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial Chivilcoy, el hecho se encuentra en plena investigación y fue caratulado como homicidio culposo.

Los vehículos

Uno de los rodados involucrados, de acuerdo con La Razón, fue una camioneta Volkswagen Saveiro, que era conducida por Nicolás Sarradel, oriundo de Capitán Sarmiento, y que perdió la vida en forma instantánea. A raíz del brutal impacto el vehículo se incendió por completo. Sarradel quedó atrapado en el interior, completamente calcinado.

El otro vehículo involucrado fue un Toyota Corolla, conducido por Matías Javier Nievas Montenegro, quien sufrió múltiples lesiones de gravedad, entre ellas fracturas en miembros inferiores y politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia e internado en el Hospital Municipal de Chivilcoy, dónde se encuentra internado.

Trabajo de bomberos y peritos

En el lugar trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Moquehuá, personal de Policía Vial bajo la órbita del comisario mayor Miguel Ángel Costa, y peritos especializados, quienes llevaron adelante arduas tareas para poder identificar el cuerpo de la persona fallecida, cuyo cuerpo se encontraba completamente calcinado.

Según trascendió, la identificación se logró principalmente a partir del dominio del vehículo incendiado.

El tránsito en la zona permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, mientras se desarrollaban las tareas de peritaje, remoción de los vehículos y limpieza de la calzada.

Fuente: Agencia DIB

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