Maltrato infantil: un video de un niño atado, sin ropa, logró la intervención policial y del servicio local

Imagen captada por vecinos de la precaria vivienda donde un niño de tres años era maltratado y lo dejaban solo, atado con una cuerda.

La madre del niño que fue hallado solo en un rancho, atado, quedó detenida.

Un video que se viralizó por redes sociales evidenció un grave caso de maltrato infantil : las imágenes mostraban a un niño pequeño, atado con una cuerda , en un rancho de nylon y chapa ubicado en Villa Dorrego, González Catán , distrito de La Matanza .

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El pequeño estaba desnudo con una soga en la cintura , solo en el lugar. Los propios vecinos, que notaban ese tipo de situaciones en el domicilio, filmaron la escena y denunciaron la situación con un llamado al 911.

En el momento intervino personal de la Comisaría cuarta de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense y se abrió una causa por maltrato infantil , que recayó en la fiscal Lorena Pecorelli, experta en este tipo de cuestiones.

Con la denuncia y la intervención policial, se determinó la identidad del menor , de tan solo 3 años de edad. Tras ser atendido por especialistas de salud, le detectaron lesiones compatibles con golpes y abuso físico .

La madre del niño quedó detenida y se negó a declarar ante la fiscal. El padre está prófugo de la Justicia.

El Servicio Local de Niñez de La Matanza intervino en el expediente y puso a resguardo al niño en la casa de una tía. En las últimas horas, la vecina que llamó al 911 se presentó a declarar en la fiscalía. Allí, la nueva testigo relató la violencia en el lugar, y la violencia propia de la madre del niño.

Mientras avanza la investigación judicial, vecinos y personas que ayudan a la familia continúan organizándose para brindarle asistencia al pequeño.

Fuente: Agencia DIB