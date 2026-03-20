viernes 20 de marzo de 2026
20 de marzo de 2026 - 18:37

Maltrato infantil: un video de un niño atado, sin ropa, logró la intervención policial y del servicio local

El lamentable episodio ocurrió en Villa Dorrego, partido de La Matanza. Gracias a que los vecinos registraron la situación el menor ahora está a reguardo y su madre detenida.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La madre del niño que fue hallado solo en un rancho, atado, quedó detenida.&nbsp;

La madre del niño que fue hallado solo en un rancho, atado, quedó detenida. 

Imagen captada por vecinos de la precaria vivienda donde un niño de tres años era maltratado y lo dejaban solo, atado con una cuerda.&nbsp;

Imagen captada por vecinos de la precaria vivienda donde un niño de tres años era maltratado y lo dejaban solo, atado con una cuerda. 

Un video que se viralizó por redes sociales evidenció un grave caso de maltrato infantil: las imágenes mostraban a un niño pequeño, atado con una cuerda, en un rancho de nylon y chapa ubicado en Villa Dorrego, González Catán, distrito de La Matanza.

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El pequeño estaba desnudo con una soga en la cintura, solo en el lugar. Los propios vecinos, que notaban ese tipo de situaciones en el domicilio, filmaron la escena y denunciaron la situación con un llamado al 911.

En el momento intervino personal de la Comisaría cuarta de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense y se abrió una causa por maltrato infantil, que recayó en la fiscal Lorena Pecorelli, experta en este tipo de cuestiones.

Con la denuncia y la intervención policial, se determinó la identidad del menor, de tan solo 3 años de edad. Tras ser atendido por especialistas de salud, le detectaron lesiones compatibles con golpes y abuso físico.

La madre del niño quedó detenida y se negó a declarar ante la fiscal. El padre está prófugo de la Justicia.

El Servicio Local de Niñez de La Matanza intervino en el expediente y puso a resguardo al niño en la casa de una tía. En las últimas horas, la vecina que llamó al 911 se presentó a declarar en la fiscalía. Allí, la nueva testigo relató la violencia en el lugar, y la violencia propia de la madre del niño.

Mientras avanza la investigación judicial, vecinos y personas que ayudan a la familia continúan organizándose para brindarle asistencia al pequeño.

Fuente: Agencia DIB

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