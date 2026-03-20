Bienvenido otoño: avanza un frente frío y habrá tormentas fuertes en gran parte del país

Oficialmente, este viernes 20 de marzo, comenzó el otoño en el hemisferio su r: el equinoccio, fenómeno astronómico que marca la transición del verano a una estación más fría, se dio en Argentina a las 11.46, según indicó Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

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Durante el equinoccio, el día y la noche tienen exactamente la misma duración , ya que los rayos solares inciden directamente sobre la línea del Ecuador. Ese equilibrio se rompe a medida que la Tierra avanza en su órbita y la inclinación del eje terrestre modifica la cantidad de luz recibida en cada región.

Para hacerle honor al comienzo de la nueva estación, un frente frío llega desde la Patagonia, generando fuertes tormentas en gran parte del territorio nacional, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió alertas para distintas regiones, que irá actualizando a medida que avancen los fenómenos. De acuerdo a los informes del organismo, nueve provincias estarán comprometidas por las precipitaciones.

La primavera ha llegado al hemisferio norte. Mientras, en el hemisferio sur, empieza el otoño. Hoy, el Sol pasa directamente sobre el ecuador, aportando cantidades casi iguales de día y noche en todo el planeta. pic.twitter.com/4N1nfbgDps

En la provincia de Buenos Aires, una alerta de nivel amarillo por tormentas alcanza a los distritos de todo el oeste y centro, de norte a sur. En tanto, hacia el fin de semana, las mismas condiciones - y la advertencia del SMN - alcanzarán todo el centro provincial, en diagonal.

30deAgosto-tormenta Se viene la tormenta en el sudoeste bonaerense. Manuel Beneitez

El SMN indicó que las lluvias serán abundantes, con actividad eléctrica constante, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados previstos rondan entre 60 y 80 mm, con picos puntuales que pueden quedar por encima de esos valores. Esto quiere decir que en pocas horas podría llover lo que suele repartirse en varios días.

Embed 20 MAR | ️ Continúan las precipitaciones en parte de la región central y el Litoral.



Mañana se formará un sistema de baja presión sobre el centro-este del país, que provocará tormentas con grandes acumulados ➡️ pic.twitter.com/fcyGFsVTDS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 20, 2026

"La provincia de Buenos Aires es una de las zonas donde los acumulados pueden resultar más significativos, sin embargo, la posición de los máximos dependerá mucho de la ubicación que tenga finalmente el sistema de baja presión", expresó la meteoróloga Cindy Fernández, en el sitio especializado Meteored. Sábado y domingo continuará la inestabilidad en la zona central, con gran intensidad en el Litoral argentino y un avance sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Estas condiciones tan típicas de marzo en estas latitudes despiden definitivamente al verano y abren la puerta a los descensos térmicos y la caída del sol más temprano, acortando las horas de luz. La próxima estación astronómica, el invierno, llegará el con el solsticio que ocurrirá el domingo 21 de junio de 2026, 5.24 hora estándar de Argentina

Fuente: Agencia DIB