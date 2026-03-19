jueves 19 de marzo de 2026
19 de marzo de 2026 - 20:16

ABSA: primera incorporación de maquinaria vial pesada en su historia

Se trata de diez minipalas, diez retroexcavadoras y dos autoelevadores que implican la primera incorporación de maquinaria vial pesada en la historia de la empresa.

Por Agencia DIB
El gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) 22 equipos viales pesados.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) 22 equipos viales pesados.

Gobernación de la Provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires le entregó a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) 22 equipos viales pesados para ser incorporados a la flota de la operadora provincial. Se trata de diez minipalas, diez retroexcavadoras y dos autoelevadores que implican la primera incorporación de maquinaria vial pesada en la historia de la empresa prestadora de servicios de agua y cloacas.

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La inversión permitirá ahorrar más de $ 1.113 millones en alquileres de este tipo de maquinaria, comúnmente utilizada en intervenciones vinculadas con los servicios de agua y cloacas.

ABSA: compra de equipos

Según se informó, durante los últimos dos años ABSA incorporó 141 vehículos con una inversión superior a los $ 7.000 millones, incluyendo un camión cisterna de 30.000 litros (que sustituye a servicios alquilados, favoreciendo un ahorro anual superior a los $ 999 millones), 16 camiones cisterna de 10.000 litros, dos camiones hidrogrúas, dos autoelevadores, 15 camiones con chasis, 20 tráileres para equipos, cinco furgones, 74 camionetas, un camión para montaje de plancha con grúa y cinco utilitarios.

“La incorporación de vehículos de diversas características forma parte del plan de inversión en equipamiento que ABSA lleva adelante para la optimización continua de la prestación de los servicios de agua y cloacas en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires”, según se informó.

Fuente: Agencia DIB

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