Alerta en Morón por un caso de rabia en un murciélago

La aparición de un murciélago con rabia en Castelar Sur encendió las alarmas sanitarias en el partido de Morón.

La aparición de un murciélago con rabia en Castelar Sur encendió las alarmas sanitarias en el partido de Morón . El animal fue hallado en el patio de una vivienda particular y, tras confirmarse el diagnóstico positivo, las autoridades activaron de inmediato un protocolo de control para prevenir posibles contagios.

El caso se registró el miércoles 18 de marzo en un domicilio ubicado sobre la calle Unamuno, entre Reboredo y Andrade. A partir de allí, el Departamento de Zoonosis municipal puso en marcha un operativo de “anillo sanitario”, que consiste en la vacunación antirrábica intensiva de perros y gatos en las inmediaciones del foco detectado.

La rabia es una enfermedad viral zoonótica, es decir, que puede transmitirse de animales a humanos. Aunque muchos creen que está erradicada, lo cierto es que sigue presente y no tiene cura una vez que se desarrollan los síntomas, por lo que la prevención resulta clave. En las ciudades, los murciélagos constituyen el principal reservorio del virus.

Según explicaron especialistas, la transmisión se produce a través de la saliva, por mordeduras, rasguños o contacto con mucosas. Por eso, el riesgo no solo alcanza a las personas, sino también a las mascotas, que pueden actuar como puente de contagio si no cuentan con la vacunación al día.

Desde el municipio insistieron en la importancia de no manipular murciélagos, especialmente si presentan comportamientos inusuales. Entre los signos de alerta se destacan volar durante el día -cuando se trata de animales nocturnos-, caer al suelo, mostrar movimientos erráticos, parálisis o agresividad.

Qué hacer si se encuentra un murciélago

Ante la presencia de un ejemplar en estas condiciones, la recomendación es no tocarlo, aislarlo de manera segura -por ejemplo, cubriéndolo con una caja- y dar aviso inmediato a Zoonosis. En caso de haber tenido contacto, se debe lavar la zona afectada con agua y jabón y acudir sin demora a un centro de salud.

Las autoridades remarcaron, además, que no todos los murciélagos están infectados y que cumplen un rol importante en el equilibrio del ecosistema, ya que contribuyen al control de insectos. Sin embargo, subrayaron que la vigilancia y la información son herramientas fundamentales para evitar la propagación de la enfermedad.

En este contexto, se recordó que la vacunación antirrábica de perros y gatos es obligatoria, gratuita y debe aplicarse todos los años a partir de los tres meses de edad. La campaña intensiva en la zona afectada busca reforzar esa cobertura y reducir al mínimo el riesgo sanitario.

El episodio reaviva la necesidad de sostener medidas preventivas y de concientización en la población, frente a una enfermedad que, aunque poco frecuente, sigue representando un peligro latente.