La Plata: comió una tortilla comprada, se sintió mal y murió

Una increíble tragedia enluta a La Plata por estos momentos y todo apunta a comida en mal estado. El hecho comenzó cuando una pareja compró una tortilla para cenar en un local cercano a su casa . Minutos después, ambos sintieron una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre falleció . Según indicaron medios locales, la tortilla podría haber estado contaminada con salmonella .

Gran La Plata y Mar del Plata con la desocupación más alta de todo el país

De acuerdo a los portales El Día y 0221 , la pareja había adquirido el alimento en un comercio de la zona de Plaza Rocha . Ya en su casa, al poco tiempo de comenzar a comer, ambos empezaron a experimentar síntomas intensos: náuseas, malestar general y ganas de vomitar . Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín , donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre - que tenía problemas coronarios - se agravó con el correr de las horas . Finalmente, durante la noche del miércoles, se confirmó su fallecimiento .

Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella , una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes.

Inspección

En horas del mediodía de este viernes, se llevó adelante un operativo en el comercio apuntado, la panadería "La Ideal", ubicada en diagonal 73 y 3, y se procedió a su inspección bromatológica. Más tarde, desde el local, publicaron un informe oficial llevando tranquilidad a sus clientes y desmintiendo las versiones sobre la contaminación de la tortilla con salmonella.

"Las autoridades verificaron que nuestro equipo cuenta con todas las libretas sanitarias al dia y que cumplimos estrictamente con todos los protocolos de higiene y manipulación de alimentos", preciradon desde el comercio. "El resultado de la inspección fue concluyente: está todo el perfecto orden y el origen de este problema no provino de nuestras instalaciones", aseveró el texto del comunicado.

En tanto, en las próximas horas, los análisis pertinentes evacuaran las sospechas e indicarán la causa de la descompostura de las dos personas y el deceso del hombre.

panaderia La Ideal

Intoxicación

La salmonelosis es una de las intoxicaciones más comunes en los humanos, junto a la shigelosis y el síndrome urémico hemolítico (SUH) por escherichia coli. Es provocada por la bacteria salmonella y está estrechamente ligada con la ingesta de ciertos alimentos sin adecuada preparación.

Se trata de una bacteria que causa una gastroenteritis o infección gastrointestinal. Según describe el ministerio de Salud, manifiestan con fiebre, dolor abdominal, diarrea y en algunos pacientes, sobre todo en los más chiquitos, ancianos o personas inmunosuprimidas, las consecuencias de una infección así pueden ser potencialmente graves, con alta deshidratación.

Es frecuente en la carne vacuna y de ave, huevos de gallina y pato, leche y productos lácteos, pescados y camarones (por agua contaminada con heces), aderezo preparado con huevo no pasteurizado, frutas y verduras (no lavadas correctamente), entre otras. De todos estos, los más frecuentes son los huevos.

Fuente: Agencia DIB