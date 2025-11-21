La pesista lujanense Florencia Branca fue récord mundial en Hungría

Florencia Branca , pesista oriunda de la ciudad de Luján , logró un récord en la categoría Sentadilla en el Mundial de Powerlifting que se realizó en octubre en Hungría . La atleta de 26 años logró levantar 255 kilos en esa disciplina, mientras que en Pecho Plano levantó 115 kilos y en Peso Muerto, 225 kilos . La sumatoria total fue de 595 kilos .

Luján: un policía y un exempleado municipal detenidos por el crimen del instructor de tiro

Según contó Branca a El Civismo , comenzó a entrenar a los 16 años, aunque en aquel entonces sólo realizaba trabajos aeróbicos y algunos de musculación.

Allá por 2022 descubrió el Powerlifting y se dijo “esto es para mí”. “En ese entonces le escribí a mi actual entrenador Mauro Spinardi para comenzar a entrenar Powerlifting o Levantamiento de Potencia como se conoce a esa disciplina en el habla hispana. A poco de comenzar promediando ese año fue que participé de mi primer torneo y, dejando de lado los nervios lógicos del debut, me fue bien”, afirmó.

El pasaje al mundial en Hungría fue, como destacó la joven, por mérito propio : “Lo del Mundial para mí fue muy importante porque recibí la invitación por quien soy, no tuve que clasificar en algún torneo anterior para poder competir . Me invitaron los organizadores del evento en el mes de julio y no lo dudé”.

Continuó relatando que “me propuse asistir y al igual que cuando levanto pesas nadie pudo pararme. Empecé a averiguar pasajes, mails para buscar alojamiento y demás. Luego de 16 horas de vuelo, cansancio, poca comida pude llegar a Budapest, la capital húngara, el 26 de octubre. Desde allí tuve que recorrer más de cien kilómetros hasta Lakitelek, el lugar de la competencia mundial”.

El Powerlifting consta de tres movimientos centrales que son la sentadilla, banco plano y despegue. Se permiten reglamentariamente tres intentos por cada ejercicio. Al final se hace la sumatoria entre los intentos válidos y más altos para hacer la premiación.

Dentro de su performance Florencia consiguió el récord mundial en Sentadilla con 255 kilos. En tanto en Pecho Plano levantó 115 kilos y Peso Muerto 225 kilos. Así, sumó 595 kilos.

Embed View this post on Instagram A post shared by WPA Hungary (@wpa_hungary)

La atleta señaló: “Ahora busco volver a competir de manera internacional en otra competencia en el exterior para volver a medirme con atletas elite y ganar más experiencia. En Luján tengo un compañero de equipo y hay varios atletas con diferentes entrenadores que amamos este deporte”.