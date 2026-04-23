jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 09:50

La Fraternidad denunció una fuerte caída en las frecuencias de trenes en el AMBA

El sindicato de maquinistas La Fraternidad alertó sobre un “ferrocidio” ya que el servicio de pasajeros se redujo un 33% en el AMBA, debido a problemas de mantenimiento, falta de material rodante y pérdida de personal.

Por Agencia DIB
Según La Fraternidad, los trenes circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.

Según La Fraternidad, los trenes circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.

A través de un comunicado y la palabra “ferricidio”, el sindicato La Fraternidad, que representa a los maquinistas ferroviarios, difundió un informe en el que sostiene que las frecuencias de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se redujeron un 33% en estos dos años.

Más noticias
Llegan nuevos trenes al AMBA y alrededores.

Trenes Argentinos avanza con la compra de 43 unidades para modernizar servicios regionales
Según La Fraternidad, los trenes circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.

Viajar en tren con mascota: se habilitó la venta de pasajes para Mar del Plata, Junín y Bragado

El dato surge de un relevamiento propio sobre la operación del sistema en el que detalla falencias en la falta de mantenimiento en la infraestructura, la escasez de material rodante y la disminución de personal operativo: “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”.

El deterioro constante del servicio de trenes

Según el diagnóstico gremial, el deterioro se profundizó en los últimos dos años, impactando tanto en las condiciones de las vías como en la prestación cotidiana. En ese sentido, indicaron que “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”. Asimismo se resalta la situación salarial del sector que, en la gestión Milei, registra “una pérdida superior al 40% en términos reales”, según La Fraternidad.

Por otra parte, señalaron que los trenes -tanto estatales como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se producen alrededor de tres descarrilamientos diarios, en su mayoría vinculados al estado de la infraestructura ferroviaria.

Los trenes de larga distancia

Respecto a los servicios de larga distancia, el gremio afirmó que la mayoría dejó de funcionar. A esto se suman ramales suspendidos o con funcionamiento irregular en distintas regiones del país, además de servicios regionales con restricciones o circulación intermitente.

Entre los recorridos afectados se encuentran conexiones como Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, Constitución-Bahía Blanca y Once-Pehuajó, entre otros. También se registran inconvenientes en servicios turísticos y regionales, como el Tren de las Sierras y el Tren del Chaco.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Trenes Argentinos avanza con la compra de 43 unidades para modernizar servicios regionales

Viajar en tren con mascota: se habilitó la venta de pasajes para Mar del Plata, Junín y Bragado

Bahía Blanca: la posibilidad de que regrese el tren ilusiona a una decena de ciudades de la provincia

Mar del Plata: una familia deberá pagar más de $ 3.000.000 por una amenaza de bomba en una escuela

Buscan a un joven biólogo de General Rodríguez que desapareció en el sur de Francia

Grooming: Bahía Blanca recuerda a Micaela, la niña de 12 años asesinada en 2016

Operaron a Charly García: le extirparon parte de un riñón tras encontrarle un nódulo

Mar del Plata: detectaron un caso de tuberculosis en un colegio y activaron el protocolo sanitario

Automovilismo: joven piloto bonaerense regresa a Estados Unidos para seguir sumando experiencia internacional

"El miedo no es contenido": la campaña que impulsan alumnos de Córdoba contra amenazas y violencia

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Charly García, días pasados, comprando música en una disquería porteña.

Operaron a Charly García: le extirparon parte de un riñón tras encontrarle un nódulo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Periodistas acreditados en Casa Rosada.

ADEPA expresó "máxima preocupación" por la restricción del acceso de periodistas a la Casa de Gobierno