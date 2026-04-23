La Fraternidad denunció una fuerte caída en las frecuencias de trenes en el AMBA

Según La Fraternidad, los trenes circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora.

A través de un comunicado y la palabra “ferricidio”, el sindicato La Fraternidad, que representa a los maquinistas ferroviarios, difundió un informe en el que sostiene que las frecuencias de trenes de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se redujeron un 33% en estos dos años.

El dato surge de un relevamiento propio sobre la operación del sistema en el que detalla falencias en la falta de mantenimiento en la infraestructura, la escasez de material rodante y la disminución de personal operativo: “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”.

El deterioro constante del servicio de trenes Según el diagnóstico gremial, el deterioro se profundizó en los últimos dos años, impactando tanto en las condiciones de las vías como en la prestación cotidiana. En ese sentido, indicaron que “la falta de repuestos y la menor disponibilidad de formaciones contribuyen a reducir las frecuencias, mientras que la salida de trabajadores sin reemplazo agrava la situación”. Asimismo se resalta la situación salarial del sector que, en la gestión Milei, registra “una pérdida superior al 40% en términos reales”, según La Fraternidad.

Por otra parte, señalaron que los trenes -tanto estatales como privados- circulan a una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora y que se producen alrededor de tres descarrilamientos diarios, en su mayoría vinculados al estado de la infraestructura ferroviaria.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sindicato La Fraternidad (@sindicatolafraternidad) Los trenes de larga distancia Respecto a los servicios de larga distancia, el gremio afirmó que la mayoría dejó de funcionar. A esto se suman ramales suspendidos o con funcionamiento irregular en distintas regiones del país, además de servicios regionales con restricciones o circulación intermitente. Entre los recorridos afectados se encuentran conexiones como Retiro-Tucumán, Retiro-Córdoba, Buenos Aires-Mendoza, Constitución-Bahía Blanca y Once-Pehuajó, entre otros. También se registran inconvenientes en servicios turísticos y regionales, como el Tren de las Sierras y el Tren del Chaco. Fuente: Agencia DIB

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