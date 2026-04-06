Bahía Blanca: la posibilidad de que regrese el tren ilusiona a una decena de ciudades de la provincia

Bahía Blanca se ilusiona con el regreso del tren.

A tres años de la última formación que partió desde Bahía Blanca hacia Plaza Constitución, la posibilidad de recuperar el tren de pasajeros vuelve a colarse en la agenda local, de acuerdo con una serie de notas que publicó por estos días el diario La Nueva.

El 21 de marzo de 2023 marcó el punto final de un servicio que, aun con demoras extremas, seguía siendo una opción clave para cientos de pasajeros. Aquella noche, el descarrilamiento de la locomotora y varios coches, con 247 pasajeros a bordo, terminó de sellar una historia que ya venía golpeada. Es que un año antes otro episodio similar había dejado una veintena de heridos.

De acuerdo con La Nueva, en las últimas semanas voces del sector volvieron a plantear una alternativa concreta. Víctor Donnet, secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA) seccional Bahía Blanca, sostuvo que el regreso del servicio no es una utopía. “Por vía La Madrid hoy están circulando trenes de carga de 30 o 40 vagones de doble circulación. Por allí además llegó el Tren Sanitario, así como los trenes con donaciones luego de la inundación, y ninguno descarriló”, explicó.

Según se explicó, mientras el tramo tradicional exige inversiones millonarias para garantizar condiciones de seguridad -tal como lo estableció la Justicia tras los accidentes-, esta alternativa ya está en uso, al menos para cargas. Donnet incluso proyecta una mejora en los tiempos de viaje.

Aun así, el camino para su reactivación está lejos de ser inmediato. El propio dirigente reconoció que los reclamos formales no han tenido eco hasta ahora. “Hicimos un pedido formal de parte de nuestro gremio en conjunto con la CGT para reclamar por la vuelta del tramo Constitución–Bahía Blanca. El intendente lo mandó también a nivel nacional, junto con Adrián Silva. Lamentablemente, a día de hoy no hemos tenido éxito con el pedido y no hay caso para poder reactivarlo, pero la seguiremos tocando todos los timbres”, afirmó. El servicio a Bahía Blanca partía de Plaza Constitución, con paradas en Monte, Las Flores, Cacharí, Azul, Olavarría, General La Madrid, Coronel Suárez, Pigüé, Saavedra y Tornquist. Fuente: Agencia DIB

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