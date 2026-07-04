La familia del marinero que desapareció en el mar pide colaboración para viajar a Mar del Plata

Mientras la búsqueda de Juan Carlos Gutiérrez , el marinero correntino que cayó de la cubierta del buque marplatense Luca Mari o , continúa sin novedades en las aguas del Mar Argentino, su familia lanzó una colecta solidaria para poder viajar a la ciudad balnearia y estar presente durante los operativos de rescate.

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El marinero oriundo de Empedrado cayó al agua el 30 de junio mientras realizaba maniobras de cubierta a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado , provincia de Santa Cruz .

Tras el incidente se activó un importante operativo de búsqueda en alta mar con el objetivo de localizar al trabajador, a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina (PFA) . En las tareas participan embarcaciones y recursos especializados, aunque hasta el momento no trascendieron resultados positivos.

Su esposa, que en las últimas horas apuntó contra los capitanes que ignoraron las alertas de temporal antes del siniestro, necesita trasladarse junto a su familia hasta la ciudad balnearia para acompañar la búsqueda.

La familia de Juan Carlos Gutiérrez, el marinero que cayó al agua en el Mar Argentino frente a Puerto Deseado, organizó una colecta para viajar a Mar del Plata y estar presentes en la búsqueda. Ellos son de Empedrado, Corrientes. El alias para colaborar es… pic.twitter.com/J52ESUGupH — Marcelo Metayer (@MarceloMetayer) July 4, 2026

"Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, será de gran ayuda y significa mucho para su familia. Cada gesto cuenta", expresaron desde el entorno familiar, que también pidió que quienes no puedan colaborar económicamente compartan la publicación para que llegue a más personas.

El alias para poder ayudar a la familia de Gutiérrez es juancarlos.gu.

Fuente: Agencia DIB