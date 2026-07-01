miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 17:32

Buscan al tripulante de un barco pesquero marplatense que cayó al mar en Santa Cruz

El hombre desaparecido se desempeñaba como guinchero de cubierta. Tras el incidente, se activó un importante operativo de búsqueda en alta mar.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El buque pesquero “Luca Mario”, perteneciente a la empresa Solimeno, de Mar del Plata.&nbsp;

El buque pesquero “Luca Mario”, perteneciente a la empresa Solimeno, de Mar del Plata. 

Foto: La Capital de Mar del Plata.

Un tripulante del buque pesquero marplatense “Luca Mario”, perteneciente a la empresa Solimeno, cayó al agua en la costa de la provincia de Santa Cruz y es intensamente buscado cerca Puerto Deseado.

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Si bien el episodio de conoció este miércoles, el hecho ocurrió durante la tarde del martes, cuando el barco se dirigía rumbo a Mar del Plata, precisó La Capital. El hombre desaparecido se desempeñaba como guinchero de cubierta, una tarea clave para la realización de las maniobras de pesca y movimiento de cargas.

Tras el incidente, se activó un importante operativo de búsqueda en alta mar con el objetivo de localizar al trabajador, a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina (PFA). En las tareas participan embarcaciones y recursos especializados, aunque hasta el momento no trascendieron resultados positivos.

Preocupación en Mar del Plata

La desaparición generó una profunda preocupación en el puerto marplatense, donde familiares, compañeros y toda la comunidad pesquera siguen de cerca el desarrollo del operativo con la esperanza de que el tripulante del buque pueda ser hallado con vida. En otro orden, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída al mar.

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