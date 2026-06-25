Mar del Plata: una madre golpeó y tomo del pelo a la directora del jardín de infantes al que va su hija

Un momento de extrema violencia se vivió este jueves por la mañana en un jardín de infantes de la ciudad de Mar del Plata, cuando una madre tomó del pelo y a golpes de puño a la directora de la institución. El desagradable momento llevó, además, a la suspensión del dictado de clases y a la intervención de la Policía.

Mar del Plata: una beba nació el día del cumpleaños del 10 de la Selección y los padres la llamaron Messia

El lamentable episodio ocurrió en el Jardín de Infantes 922 “Ara San Juan” , donde por motivos que aún se investigan, la madre de una alumna del establecimiento agredió a la directora del jardín frente a familias y niños que asisten al centro escolar.

De acuerdo a la descripción del ataque que realizaron testigos a medios locales, la mujer amenazó de palabra, a los gritos a la directora , le dijo que “se estaba salvando de que le rompiera la cara” y, acto seguido, tras empujar a un niño, se dio vuelta para pegarle y tomarla del pelo .

jardin mar del plata patrullero

El hecho, según precisó el portal 0223, generó gran indignación entre padres y madres que habían llevado a sus hijos a clase y en toda la comunidad educativa.

Antecedentes conflictivos

Tal como indicó el medio mencionado, varias madres de otros niños dijeron que la agresora ya “tenía antecedentes conflictivos”, y que, en otras circunstancias, había denunciado a una maestra por discriminación. Además, apuntaron que elevarán una carta al Consejo Escolar para solicitar la reincorporación de la maestra separada de su cargo. El grupo de madres remarcó que conocen a la docente denunciada hace "muchísimos años" y que pondrían "las manos en el fuego" por ella.

Las madres insistieron en que temen "por la integridad" de sus hijos y recordaron que en el acto de fin de año de 2025 "tuvieron que intervenir y encerrar a los nenes en una sala porque la misma mamá empezó a agredir a la directora".

Fuente: Agencia DIB