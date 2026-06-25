La sexóloga Cecilia Ce contó que sufrió violencia emocional y apuntó, sin nombrarlo, a Nacho Levy

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce - conocida por sus columnas radiales, podcasts y puestas teatrales - contó en sus redes sociales que vivió una delicada situación de violencia emocional y manipulación de la que "pudo salir" . Sin mencionarlo, dejó que en claro que terminó su relación con el periodista Nacho Levy, con quien estaba en pareja, y los posteos que compartió en las últimas horas apuntan directamente a él.

Día de la Mujer: miles de personas marcharon contra la violencia y la desigualdad de género

El martes, Ce compartió en sus historias de Instagram una publicación sobre conductas de narcisistas y psicópatas . “¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...“ , expresó en el posteo. En otra historia, dio señales de lo que había sufrido en forma personal: “No duermen. Están en redes revisando, controlando . Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió. Y sumó: “Es un comportamiento metódico y persistente. Por suerte, pude salir” .

En tanto, el miércoles, la especialista mostró que había recibido mensajes de cientos de víctimas que habían atravesado situaciones similares. Tras el impacto de sus posteos, y dado que su relación con Levy era pública, finalmente este jueves profundizó en por qué, siendo psicóloga, cayó en los mecanismos de manipulación.

“Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quién soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron", expresó Ce en sus historias de Instagram.

“Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo”, aseveró.

Cecilia C La sexóloga y psicóloga Cecilia Ce, en uno de los afiches de difusión de sus espectáculos.

Luego de agradecer el apoyo y el cariño en los miles de mensajes que recibió durante las últimas horas, Ce dejó un mensaje clave: “El abuso emocional es: íntimo, intencional e intermitente (soy encantador)”.

ceci C posteo 2

La noticia generó revuelo, ya que Nacho Levy, director de la revista La Garganta Poderosa, es referente de organizaciones de barrios populares, y sus acciones y militancia política están ligadas a combatir situaciones de injusticia y desigualdad.

Gloria Carrá y su apoyo a Cecilia Ce

A raíz de los posteos de Cecilia Ce, otras mujeres se plegaron a sus palabras, y aseguraron conocer el lado violento y manipulador de Levy. Entre ellas, su ex, madre de su hija, y la actriz y cantante, Gloria Carrá, quien estuvo en pareja con el periodista entre 2020 y 2023.

“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”, escribió.

Ceci C y Carrá La actriz y cantante Gloria Carrá, quien estuvo en pareja con Levy, mostró su apoyo y acompañamiento a Cecilia Ce.

“Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme”, señaló Carrá.

Fuente: Agencia DIB