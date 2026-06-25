Horror en Castelar: confesó que había matado a su madre y la Policía encontró el cuerpo en un pozo

Un caso de matricidio conmociona por estas horas a la localidad de Castelar: un muchacho de 24 años confesó haber asesinado a su madre y dijo donde estaba enterrado el cuerpo. Tras un operativo en la vivienda, ubicada en la calle Arrecifes al 1200, el cadáver fue hallado enterrado en un pozo profundo.

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Según publicó el portal Primer Plano Online , el joven, identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, le había comentado a una persona allegada que se había “mandado una cagada”. Tras recibir la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la casa donde vivía la víctima.

Los restos de Graciela Martínez, de 54 años, estaban enterrados en un pozo profundo, en el jardín trasero de la casa, dentro de una bolsa de consorcio. Personal de Bomberos debió excavar varios metros para sacarlo.

Un dato escalofriante es que Costa Martínez está actualmente detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disposición del Juzgado Criminal y Correccional N°49 acusado del intento de homicidio de su padre.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por los investigadores, la orden de allanamiento que desencadenó el hallazgo del cadáver surgió tras la denuncia que realizó la persona a la que Costa le confesó el homicidio.

Costa Martínez enfrenta a partir de ahora nuevos cargos por homicidio agravado. Se espera que en las próximas horas sea indagado por el fiscal Javier Ghessi, de la Fiscalía N° 1 de Morón, quien trabajó en el lugar del hecho con el secretario de la UFI, Adrián Corso. El cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia y corroborar la mecánica de muerte.

Fuente: Agencia DIB