En medio de la tensión en la Legislatura, una diputada camporista desplazó a una kicillofista

La senadora Landívar, al jurar su banca. DIB.

En medio de un clima interno caldeado en el peronismo tras la escandalosa sesión de ayer en el Senado, kicillofistas y camporisas prolongaron hoy la pulseada, pero en la cámara de Diputados, donde a raíz de una licencia el Movimiento Derecho al Futuro, alienado con el Gobernador, perdió una banca a manos de la Cámpora.

El movimiento en el bloque de Fuerza Patria consistió en la reasunción de su banca por parte de Mercedes Landívar, que hasta ahora estaba de licencia porque se desempeñaba como jefa de Gabinete de Olavarría. Y eso forzó la salida de su suplente, la diputada Laura Aloisi, que milita en el MDF.

Landívar había ganado su banca en 2023, pero de inmediato pidió licencia para ir a trabajar en el Ejecutivo de Maximiliano Wesner en Olavarría. En ese momento, su reemplazo por Aloisi no supuso un problema: ya existía tensión entre camporistas y kicillofistas, pero no se había desatado la guerra actual.

En la Legislatura, el camporismo le baja el tono a la movida: “era algo acordado desde principios de año, no tiene que ver con la pelea”, indican desde ese espacio. Afirman que la causa de que no se hiciera antes es el retraso en la conformación de las comisiones.

Pero lo cierto es que el sector cristinista ganó una represente y el gobernador perdió una, apenas unas horas después del sonoro cruce en el Senado entre la vicegobernadora Vernónica Magario y los senadores Sergio Berni -presidente del bloque oficialista- y Mario Ishii, como parte de la misma pelea política. Fuente: Agencia DIB.

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