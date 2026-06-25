jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 20:23

En medio de la tensión en la Legislatura, una diputada camporista desplazó a una kicillofista

Mercedes Landívar tenía licencia pero la suspendió y reasumió su banca. Y por eso, tuvo que bajarse su suplente, Laura Aloisi. La primera es camporista y la segunda, kicillofista.

Por Agencia DIB
La senadora Landívar, al&nbsp; jurar su banca.&nbsp;

La senadora Landívar, al  jurar su banca. 

DIB.

En medio de un clima interno caldeado en el peronismo tras la escandalosa sesión de ayer en el Senado, kicillofistas y camporisas prolongaron hoy la pulseada, pero en la cámara de Diputados, donde a raíz de una licencia el Movimiento Derecho al Futuro, alienado con el Gobernador, perdió una banca a manos de la Cámpora.

Más noticias
Valentina Scheerle fue distinguida en los Young Ones Student Awards 2026 por Google Prism, una plataforma que usa inteligencia artificial para adaptar contenidos digitales a personas con dislexia, daltonismo y TDAH. 

Valentina Scheerle fue distinguida por su desarrollo en IA para personas con dislexia, TDAH y daltonismo
El senador Maximiano Abad destacó el fallo de la Corte por el financiamiento universitario.

Abad celebró el fallo de la Corte sobre financiamiento universitario: "Es ley y debe cumplirse"

El movimiento en el bloque de Fuerza Patria consistió en la reasunción de su banca por parte de Mercedes Landívar, que hasta ahora estaba de licencia porque se desempeñaba como jefa de Gabinete de Olavarría. Y eso forzó la salida de su suplente, la diputada Laura Aloisi, que milita en el MDF.

Landívar había ganado su banca en 2023, pero de inmediato pidió licencia para ir a trabajar en el Ejecutivo de Maximiliano Wesner en Olavarría. En ese momento, su reemplazo por Aloisi no supuso un problema: ya existía tensión entre camporistas y kicillofistas, pero no se había desatado la guerra actual.

En la Legislatura, el camporismo le baja el tono a la movida: “era algo acordado desde principios de año, no tiene que ver con la pelea”, indican desde ese espacio. Afirman que la causa de que no se hiciera antes es el retraso en la conformación de las comisiones.

Pero lo cierto es que el sector cristinista ganó una represente y el gobernador perdió una, apenas unas horas después del sonoro cruce en el Senado entre la vicegobernadora Vernónica Magario y los senadores Sergio Berni -presidente del bloque oficialista- y Mario Ishii, como parte de la misma pelea política.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Valentina Scheerle fue distinguida por su desarrollo en IA para personas con dislexia, TDAH y daltonismo

Abad celebró el fallo de la Corte sobre financiamiento universitario: "Es ley y debe cumplirse"

Pergamino: la justicia dio por probado que las fumigaciones afectan a la salud de la poblacion

Financiamiento universitario: la Corte dejó firme el fallo que obliga a incrementar salarios y becas

El oficialismo consiguió bloquear una nueva maniobra para interpelar a Adorni

Más inclusión: el Senado bonaerense aprobó el uso de pictogramas en el transporte público

Ante empresarios, Kicillof dijo que el modelo Milei provoca "la muerte de las pymes"

Esteban Bullrich renunció al PRO con críticas a la "protección brindada a Manuel Adorni"

La crisis del IOMA: paran los psicólogos en medio de la tensión con los médicos

El papa León XIV vendría a la Argentina en noviembre en una visita de tres días

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El exministro de Educación y exsenador Esteban Bullrich. 

Esteban Bullrich renunció al PRO con críticas a la "protección brindada a Manuel Adorni"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Horror en Castelar: confesó que había matado a su madre y la Policía encontró el cuerpo en un pozo

Horror en Castelar: confesó que había matado a su madre y la Policía encontró el cuerpo en un pozo