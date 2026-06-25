San Pedro: jurado declaró no culpable a mujer acusada de matar a su pareja tras consumir hongos alucinógenos

Un jurado popular declaró no culpable a Marisel Solís , la mujer que llegó al debate oral acusada por la muerte de quien era su pareja, Marcel Xavier González , en San Pedro .

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González, un ciudadano uruguayo de 33 años, fue encontrado sin vida en la finca Sonho Verde, ubicada en la localidad de Pueblo Doyle , San Pedro. Su cuerpo yacía en una habitación con múltiples heridas cortantes y rodeado de un importante charco de sangre .

Según recuerda el diario El Norte , durante la investigación Solís (horticultora, propietaria del establecimiento y pareja de la víctima al momento del hecho) declaró que ambos habían consumido hongos alucinógenos . Según su versión, salió a caminar para “bajar” los efectos de la sustancia, luego se durmió y aseguró desconocer lo que había ocurrido hasta el hallazgo del cuerpo.

El cuerpo del hombre estaba en una habitación en medio de un baño de sangre y presentaba varios cortes . Solís había manifestado ante la Justicia que ambos habían consumido hongos alucinógenos y que no recordaba nada de los momentos previos a la muerte. Pero los resultados de las pericias toxicológicas realizadas en La Plata a muestras tomadas del cuerpo de la víctima y de la imputada no revelaron presencia de alucinógenos en el caso de Xavier González y en el de Solís solamente encontraron restos de psicoactivo cannabinoide.

Muerte en San Pedro

Tal como informó Agencia DIB, Solís llegó al juicio cumpliendo prisión preventiva. Permanece detenida en la Unidad Penal N° 3 desde diciembre de 2024. La muerte, ocurrida en junio de ese año, estuvo rodeada de circunstancias confusas. González fue hallado con múltiples cortes en su cuerpo. El primer tramo de la investigación estuvo a cargo de la UFI N° 7 de San Pedro, que inicialmente caratuló el hecho como suicidio, basándose en pericias que indicaban que las lesiones habían sido autoinfligidas.

Posteriormente, nuevas medidas de prueba solicitadas por la familia de la víctima concluyeron que las heridas no habían sido autoprovocadas y que ninguno de los miembros de la pareja presentaba restos de psilocibina, sustancia alucinógena presente en los hongos conocidos como “cucumelo”, que, según la declaración de la acusada, ambos habían consumido. A partir de estas conclusiones, la causa pasó a la órbita de la fiscalía de Baradero y fue recaratulada como homicidio.

Finalmente, Solís fue acusada por el hecho. La imputación es por homicidio agravado por el vínculo, delito que prevé una pena de prisión perpetua. La abogada Antonela Traversaro, nueva defensora de la mujer, cuestionó las pericias que sostienen que el joven fue asesinado y aseguró que la causa fue “armada”.

Fuente: Agencia DIB