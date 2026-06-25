El deporte de luto: murió Daniel Castellani, una leyenda del vóley argentino

Daniel Castellani, integrante de la histórica camada de vóleibol que ganó las medallas de bronce en los mundiales de 1982 (capitán) y en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 , además de un sexto puesto en Los Ángeles 1984, falleció este jueves, a los 65 años .

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“Con profundo dolor la Federación del Vóleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados”, informó la FEVA, apenas pasadas las 18. Nacido el 21 de marzo de 1961, “Castellani marcó la historia del vóleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, destacó esta tarde la Federación Argentina.

En 2022 asumió la dirección técnica de la selección femenina, Las Panteras. Y fue al poco tiempo de tomar este cargo que, según contó en una entrevista con el diario La Nación , le diagnosticaron cáncer.

Daniel Castellani, una leyenda

Como DT en la selección masculina, Castellani ganó los Juegos Panamericanos de 1995, en Mar del Plata, equipo que en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 fue octavo.

Daniel Castellani 01 Daniel Castellani dejó su huella imborrable en Bolívar. Noticias Argentina

En la ciudad bonaerense de Bolívar, su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte local. Recuerda el diario La Mañana que Castellani fue el entrenador elegido para conducir el naciente proyecto voleibolístico impulsado por Marcelo Tinelli y rápidamente transformó aquel ambicioso desafío en un equipo protagonista.

Bajo la conducción de Castellani, Bolívar conquistó las Ligas Argentinas 2002/03 y 2003/04 y fue subcampeón en la temporada 2004/05, marcando el inicio de una era que convertiría al club en una referencia del voley nacional. “Con su partida, el deporte argentino pierde a uno de sus máximos referentes. Bolívar, en tanto, despide al entrenador que ayudó a construir los cimientos de una historia que cambió para siempre al vóley de la ciudad”, lo despide el diario La Mañana.

Su carrera siguió en el Club SKRA Belchatow de Polonia, con el que logró títulos varios que le abrieron las puertas a la selección nacional de aquel país. Luego dirigió también al seleccionado de Finlandia, y clubes en Polonia, Turquía, Italia, Bélgica, Brasil y Grecia.

Embed - Hasta siempre, Daniel Castellani: "El deporte argentino es un milagro"

Castellani y los clubes de barrio

Un par de años atrás, Castellani había hecho una fuerte defensa de los clubes de barrio, en el marco de la discusión por la posible llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el mundo del fútbol.

"Viví veinte años afuera, entonces cuando vuelvo siento que hay una mirada muy muy argenta, por llamarlo de una manera, y siempre ves lo que falta, lo que no está: la plata que no está, el dirigente que no hizo, el gimnasio que no se terminó. Eso es verdad, pero mirando desde afuera, el deporte argentino es un milagro", dijo en diálogo con el canal DeportTV. "No hay plata, pero hay lo que no tienen otros países, que es la pasión y el corazón", citó oportunamente la agencia Noticias Argentinas.

"Cuando ganamos la medalla del europeo con Polonia, vamos a ver al primer ministro. Yo estaba sentado al lado del secretario de Deportes polaco, que me preguntó: ‘¿Cómo hacen ustedes?’. Yo soy secretario de Deportes de Polonia, tenemos la misma cantidad de habitantes, tengo cuatro veces más de presupuesto que ustedes, y ustedes ganan en fútbol, en básquet, en vóley, en hockey, en judo. Le dije: ‘Déjeme pensar y me fui a casa’". Y siguió: "Somos uno de los pocos países, junto con Brasil, que tenemos estructuras de clubes y sociedades de barrio, de fomento. No hay plata, no hay un programa, pero hay lo que no tienen otros países, que es la pasión y el corazón. Acá decís: ‘Che, no hay pelotas’, y te dicen: ‘Tranquilo, vamos a hacer una rifa’. Y a la semana hay pelotas. ‘Che, las chicas no tienen una camiseta’, y sale un ejército de padres haciendo panchos, alfajores, rifas y aparecen las cosas", describió.

Y un poco más: "Te parás acá en la esquina un sábado y mirás un ejército de padres que cargan los autos con un montón de chiquitos de hockey, de rugby y van y lo llevan y lo van. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Todo eso, como es cotidiano, para nosotros es normal. Ahora, desde afuera, tiene un valor monstruoso y distintivo nuestro deporte".

“Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino. ¡¡¡Gracias por todo Daniel!!!”, escribió esta tarde la Federación Argentina.

Fuente: Agencia DIB