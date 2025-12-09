martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 12:38

La ANMAT ordenó retirar del mercado productos de limpieza de la marca Marclean

Las denuncias comenzaron en Mar del Plata. Los productos se vendían sin los registros obligatorios.

Por Agencia DIB
Uno de los productos prohibidos por la ANMAT.

Uno de los productos prohibidos por la ANMAT.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de todos los productos de limpieza y desengrasantes de la marca Marclean, luego de detectar que se vendían sin los registros obligatorios.

Más noticias
Franco Colapinto y Flavio Briatore, una dupla que seguirá presente en la Fórmula 1 2026.

Colapinto de vacaciones y lejos de ser el más "chocador" de la Fórmula 1
La sede central de la AFA, uno de los lugares allanados, además de 18 clubes, en la causa Sur Finanzas.

Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

El caso que detonó la investigación tuvo origen en Mar del Plata, según cuenta 0223, donde comenzaron las denuncias por la presencia de estos artículos en comercios y plataformas digitales, en el marco de actuaciones llevadas adelante por el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ANMATsalud/status/1998365466860167251?s=20&partner=&hide_thread=false

La resolución indica que los productos no cuentan con inscripción en el Registro Nacional de Domisanitarios, lo que impide verificar su calidad, su formulación y las condiciones de fabricación.

Durante la investigación también se comprobó que la empresa que figuraba como responsable no completó el trámite de habilitación ante el organismo nacional.

Falta de registros

“La falta de registros correspondientes implica que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, por lo que no se puede garantizar la seguridad y eficacia de los productos en cuestión”, se destacó desde ANMAT.

La medida alcanza a todos los lotes que se encuentran en circulación en el país, tanto en negocios físicos como en tiendas online. Las autoridades fueron notificadas para fiscalizar la aplicación de la prohibición y retirar los productos que sigan a la venta.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Colapinto de vacaciones y lejos de ser el más "chocador" de la Fórmula 1

Causa Sur Finanzas y la relación con la AFA: allanaron 15 clubes bonaerenses

Fin de semana largo: Transporte fiscalizó más de 7.000 vehículos en rutas bonaerenses

Juicio a un hombre por el abuso que una menor de 10 años reveló en la escuela

San Nicolás: la 8va. Procesión a Nado reunió a 450 participantes

Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

La Plata en llamas: Estudiantes festejó en el clásico ante Gimnasia y es finalista

Desesperada búsqueda de un adolescente que desapareció al intentar cruzar el río Quequén

Informe sobre los gastos de los Concejos Deliberantes: ¿cómo se ubican los municipios bonaerenses?

Bahía Blanca: declaraciones indagatorias por la tragedia de Bahiense del Norte

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Hospital Municipal Dr. Santiago Fornos de Chivilcoy.

Chivilcoy: un matrimonio falleció tras la inhalación accidental de veneno para cucarachas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Uno de los puntos de protesta, en el Puente Pueyrredón. 

Piqueteros realizaron cortes contra la reforma laboral y el ajuste en varias zonas de la provincia

Por  Agencia DIB