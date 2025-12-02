El primer Recetario Bonaerense para escuelas cuenta con 135 preparaciones elaboradas por auxiliares

La provincia de Buenos Aires cuenta con el primer Recetario Bonaerense del Servicio Alimentario Escolar ( SAE ) con el objetivo de mejorar la calidad nutricional del SAE, fomentando una alimentación sana y segura para las y los estudiantes de las escuelas bonaerenses.

El recetario está conformado por 135 preparaciones . Las recetas fueron elaboradas por equipos de auxiliares de distintos establecimientos educativos y seleccionadas por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Cada una de las preparaciones plasma el saber de las auxiliares de cocina, que a diario hacen la comida para 2.500.000 chicos . Además, refleja el trabajo del equipo de nutricionistas que se desempeña en todos los distritos provinciales.

En ese marco, Kicillof destacó que “este proyecto reúne recetas que han sido elaboradas en los 135 municipios con la participación de los comedores y todos los que forman parte del Servicio Alimentario Escolar”.

“La articulación entre distintas áreas del Estado nos ha permitido no solo pensar en las recetas más ricas, sino también en promover la calidad nutricional en beneficio de todos los pibes y las pibas”, sostuvo el gobernador Axel Kicillof en la presentación del material. Y añadió: “Este programa exhibe las distintas formas de abordar la cuestión alimentaria dentro del sistema educativo: es producto de la cultura local y del conocimiento, pero sobre todo del compromiso de cerca de 40 mil trabajadores y trabajadoras de las escuelas que todos los días les dan de comer a 2,5 millones de alumnos y alumnas”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, precisó: “En una Argentina tan compleja como la de Javier Milei, el SAE es una política de inmensa protección para nuestros pibes, llevada adelante por la Provincia con mucho esfuerzo y gracias a una inversión de $80.000 millones mensuales”. “Este primer recetario llevó mucho trabajo, pero sobre todo mucho compromiso: no fue impuesto por nadie, surgió del saber de los cocineros y cocineras de las escuelas públicas bonaerenses”, agregó.

“Es un orgullo ser parte de este programa que promueve la alimentación saludable y con los términos nutritivos que requieren las infancias en las escuelas”, sostuvo el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Y agregó: “En nuestro rol de asegurar la sanidad de los alimentos que llegan a cada uno de los chicos y sus familias, contamos con 20.000 ayudantes de cocina que se capacitaron y obtuvieron los conocimientos necesarios para garantizar la inocuidad de las comidas”.

Durante la jornada se realizó la entrega del carnet N°20.000 para Auxiliar de Manipulación de Alimentos a personal de la Escuela Primaria N°15 de Berisso. Este carnet se otorga tras la culminación de la capacitación obligatoria en manipulación segura de alimentos para personal de instituciones educativas, con el fin de fortalecer el sistema de inocuidad alimentaria. (DIB)