Alejandra Monteoliva juró como nueva ministra de Seguridad y envió un mensaje a Axel Kicillof

La flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , juró hoy en el cargo, en una ceremonia en el Salón Blanco de la Casa Rosada en la que el presidente Javier Milei le tomó juramento, al tiempo que despidió a su antecesora en el cargo, la ahora senadora Patricia Bullrich.

Milei, que de acusarla de ser asesina de niños en la campaña pasó a desarrollar una relación estrecha con Bullrich, le dedicó un gesto inusual: ingresó al Salón Blanco acompañado por su ministra saliente y su reemplazante . Una manera de marcar su favoritismo.

La escena terminó con el presidente y sus ministras fundidos en un abrazo ante los aplausos de los presentes.

"Es la continuidad del trabajo que venimos realizando y la profundización de las políticas de orden público, del trabajo en fronteras, la lucha contra el narcotráfico. La doctrina Bullrich está más fuerte que nunca", proclamó Monteoliva tras asumir.

Mensaje a Kicillof

Un punto a los constantes roces entre Nación y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Monteoliva ratificó que "como siempre, las fuerzas federales están para complementar el trabajo de la Policía de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Provincia".

"La conversación está abierta siempre y la gestión de Seguridad es de colaboración. Con las autoridades de Seguridad de la Provincia tengo comunicación permanente y donde hay delito y violencia siempre es una prioridad", finalizó.

En primera fila, el elenco habitual del Gabinete se vio disminuido por las ausencias del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sí estuvieron en cambio la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con los ministros Luis Petri (Defensa); Sandra Pettovello (Capital Humano); Diego Santilli (Interior); Mario Lugones (Salud); Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía); entre otros funcionarios del Ministerio de Seguridad y legisladores que responden a Patricia Bullrich.

Otra presencia que no pasó desapercibida fue la del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que horas antes se había reunido con Santilli en las oficinas del Ministerio del Interior.

"Los buenos son los de azul"

Tras finalizar la ceremonia de jura, Milei, Bullrich y Monteoliva recibieron en el despacho presidencial a Noelia Cristina Segura, una agente de la Policía de la Ciudad que había sido filmada por una vecina durante un operativo y se hizo viral por su frase: "Fílmeme señora, así mi presidente me ve que estoy trabajando".

Además de respaldar a la uniformada, el encuentro buscó ratificar la doctrina de Seguridad que busca llevar adelante el Gobierno en la reforma del Código Penal que se basa en la premisa de "los buenos son los de azul".

El proyecto, cuyo contenido fino no se conoce aún, busca endurecer las penas para los delitos graves, garantizar la imprescriptibilidad en el caso de crímenes como asesinatos y violaciones, pero también ampliar los márgenes de legítima defensa en el accionar de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Agencia DIB.