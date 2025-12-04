jueves 04 de diciembre de 2025
Cómo quedó el reparto de cargos tras la aprobación del endeudamiento

Organismos educativos, de control y el directorio del Banco Provincia. Los nombres tras la negociación en la que la Legislatura, que aprobó el endeudamiento.

En ese sentido, el jueves ingresó el proyecto para modificar al órgano de gobierno de la banca bonaerense que ahora tendrá un total de 14 sillas. Los cargos quedaron repartidos entre las principales fuerzas políticas de la Legislatura (solo la izquierda y los libertarios se quedaron afuera).

Un dato a tener en cuenta es que de los 14 lugares, 9 asientos tienen voto, mientras que otros cinco no.

Así quedó el directorio del Banco Provincia

Unión por la Patria

  • Javier Osuna (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase A.
  • Sergio Bordoni (Frente Renovador) – Director Banco Provincia Clase B.
  • Carlos “Cuto” Moreno (MDF-kicillofismo).
  • Alejandro Formento (MDF-kicillofismo).
  • Carlos Orsingher (MDF-kicillofismo).
  • Rodrigo Rodríguez (La Cámpora) – Director Banco Provincia Clase A.
  • Laura González (La Cámpora) – Directora Banco Provincia Clase B.
  • Gabriela Demaría (responde a Insaurralde) – Directora Banco Provincia.

Unión y Libertad

  • Fernando Rozas – Director Banco Provincia.

PRO

  • Matías Fernando Ranzini – Director Banco Provincia (Clase A).
  • Adrián Urreli – Director Banco Provincia (Clase B).

UCR

  • Marcelo Daletto – Director Banco Provincia (Clase A).
  • Fernando Pérez – Director Banco Provincia (Clase B).

Los cargos del Consejo General de Cultura y Educación

A esto se le suman los nombramientos en el Consejo General de Cultura y Educación, organismo que ahora preside Flavia Terigi y que tiene la función de asesorar en temas sensibles como planes de estudio, carrera docente y reglamentos educativos. Así quedó conformado:

  • Marcelo Zarlenga (Suteba)
  • Graciela Edith Veneciano (FEB)
  • Graciela María Salvador (FEB)
  • Graciela Ramundo (Suteba)
  • Maira Rocío Ricciardelli (FR)
  • Aldana Julieta Ahumada (PRO)
  • César Valicenti (UP)
  • Carlos Nicolás Bonino (UCR)
  • Silvio Adrián Maffeo (UP)
  • Josefina Mendoza (UCR)

Finalmente, se aprobaron designaciones en el Tribunal Fiscal de Apelación, un organismo descentralizado encargado de intervenir en litigios vinculados al Código Fiscal.

Los cargos del Tribunal Fiscal de Apelación

  • Virginia María García (abogada)
  • Gabriel Fabián De Pascale (abogado)
  • Marcelo Giampaoli (contador)
  • Federico Carozzi (abogado)
  • Cecilia Alejandra Oroz (contadora)
  • Mariana Rodríguez (abogada)
  • Ángel Gabriel Villegas (abogado)
  • María Fernanda Campo (contadora)

