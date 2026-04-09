jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 20:05

Junín: encuentran el cuerpo de una mujer a la vera del río Salado

Se trata de una mujer de 49 años oriunda de Chacabuco que residía en Junín. Se encontraba desaparecida desde hacía al menos un día.

Por Agencia DIB
El cuerpo de la mujer fue encontrado a la vera del río Salado.

El cuerpo de la mujer fue encontrado a la vera del río Salado.

La Verdad

Efectivos de la DDI Junín encontraron en la mañana de hoy el cuerpo sin vida de una mujer a la vera del río Salado, a la altura del Parque Borchex. Con el correr de las horas se confirmó que se trata de Vanesa Gandini, de 49 años, oriunda de Chacabuco, quien se encontraba desaparecida desde hacía al menos un día, según informa el diario La Verdad.

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Gandini estaba radicada en Junín desde hacía más de un año, y la denuncia por su desaparición había sido radicada por familiares. La información fue ratificada a La Verdad por el secretario de Seguridad del municipio, Mario Olmedo.

Tras la labor de efectivos de la DDI, quienes se desplazaron en un gomón por un trayecto del río Salado, tomó intervención Policía Científica y personal de Fiscalía. El operativo de búsqueda se había iniciado horas antes y contó con la participación de más de diez uniformados y miembros del Cuerpo de Bomberos.

La escena del despliegue policial sorprendió a los juninenses que realizaban actividad física en el espacio verde local. En el lugar del hallazgo se montó un amplio perímetro restrictivo.

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