Ruta Provincial 85: se completó la repavimentación entre la Ruta Nacional 33 y el límite con Coronel Suárez

Finalizó la repavimentación de la Ruta Provincial 85. Provincia de Buenos Aires

Finalizó la repavimentación de la Ruta Provincial 85, en el tramo entre la Ruta Nacional 33 y el límite con Coronel Suárez, en el partido de Guaminí. Los trabajos se realizaron a lo largo de 23 kilómetros y consistieron en la repavimentación de la calzada junto con la colocación de barandas de defensa vehicular, la construcción de dársenas y refugios, la renovación de la iluminación y la señalización en la traza. Además se llevó a cabo la repavimentación y la señalización horizontal de la rotonda que conecta la ruta con la Ruta Provincial 60.

La Ruta Provincial 85 tiene 494 kilómetros de extensión. Y desde La Dulce, en el partido de Necochea, atraviesa los distritos de San Cayetano, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Guaminí, Salliqueló y Pellegrini.

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (a cargo de la ejecución a través de la Dirección de Vialidad), se trata de una obra de vital importancia para la región: “La repavimentación supone no solo una mejora de la seguridad vial y el tránsito de más de 1.500 vehículos que circulan todos los días entre distintas localidades, sino también un impulso al desarrollo productivo de una región agrícola-ganadera”.

La obra forma parte del eje de gestión de conectividad y logística, en el cual el Ministerio “planifica y ejecuta obras y proyectos para fortalecer la matriz logística mediante la consolidación de corredores viales provinciales, así como la mejora y modernización de rutas y caminos”.

Para compartir en redes







